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美方代表團似乎還沒到 伊朗外長25日就飛離巴基斯坦

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為伊朗外長阿拉奇（右）24日晚間飛抵巴基斯坦時，巴基斯坦副總理兼外長達爾（左）前往接機。
圖為伊朗外長阿拉奇（右）24日晚間飛抵巴基斯坦時，巴基斯坦副總理兼外長達爾（左）前往接機。

根據路透、美國有線電視新聞網（CNN）及伊朗官媒等多家外媒25日引述多方消息人士報導，24日晚間飛抵巴基斯坦的伊朗外長阿拉奇，25日已率伊方代表團飛離巴基斯坦。

阿拉奇緊接著將展開此次巡訪的後續行程，預定訪問阿曼和俄羅斯。

阿拉奇此次巴基斯坦行與包含巴基斯坦總理夏立夫的領導高層會談。

白宮發言人李維特24日雖指稱，美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納25日上午將前往巴基斯坦，並將與阿拉奇會談，但看來雙方緣慳一面。

美國 川普 CNN

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