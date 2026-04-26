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美菲日南海演習 大陸實彈射擊較勁

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共解放軍南部戰區組織一○七編隊（遵義艦編隊）赴菲律賓呂宋島東部海域演習。南部戰區
中共解放軍南部戰區組織一○七編隊（遵義艦編隊）赴菲律賓呂宋島東部海域演習。南部戰區

美國丶菲律賓與日本等國正在南海展開年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習。大陸也不甘示弱，解放軍南部戰區廿四日宣布派出以○五五型軍艦為主的四艘軍艦，赴菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，較勁意味濃厚。還有大陸自媒體根據衛星圖像判斷，共軍在菲律賓以西的南海集結至少十四艘軍艦，與呂宋島以東的編隊，形成對菲律賓東西夾擊的態勢。

共軍南部戰區微信公眾號廿四日晚間發布中英文通稿指，近期，南部戰區組織一○七編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力。

南部戰區直指，這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」，符合相關國際法和國際實踐。戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。

南部戰區還發布一段廿五秒鐘的影片，顯示一○七編隊至少有四艘軍艦，其中二艘為飛彈驅逐艦，包括○五五型遵義艦（舷號一○七）、○五二Ｄ型合肥艦（舷號一七四），○五四Ａ型飛彈護衛艦咸寧艦（舷號五○○），以及九○三Ａ型補給艦駱馬湖艦（舷號九○七）。此外，影片還可見無人機升空、發射火箭砲與實施實彈射擊。

另有大陸自媒體軍事評論員稱，根據衛星圖像顯示，共軍最近在南海集結了至少十四艘軍艦，包括一艘航空母艦（遼寧艦），各一艘的○七五型兩棲攻擊艦、○七一型兩棲船塢登陸艦、○七二型登陸艦、○五五型飛彈驅逐艦、潛艇，二艘○五二Ｄ型飛彈驅逐艦和五艘○五四Ａ／Ｂ飛彈護衛艦，還有一艘難以判斷的軍艦。集結的軍艦涵蓋制海、制空和兩棲登陸，大概率是應對美日澳「肩並肩」的軍演。

美菲於本月廿日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭也派兵參加，規模逾一萬七千人，為期十九天，至五月八日結束，演習地點包括呂宋島北部海域與巴士海峽。

值得關注的是，在中日關係緊張之際，日本首度參與「肩並肩」演習，派出一四○○名人員外，還同步投入海上自衛隊艦艇及陸上自衛隊八八式岸基反艦飛彈系統，並規畫進行實彈射擊訓練，引發中方不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆日前針對「肩並肩」軍演回應稱，「一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

美國 日本 軍艦

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