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籲歐洲覺醒 馬克宏：美中俄領袖都反歐

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法國總統馬克宏廿四日在和希臘總理米佐塔基斯討論時，將美國總統川普、俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平相提並論，指稱這三位領袖均持「強烈反對」歐洲的立場，「這正是我們（歐洲）覺醒的時刻」。

四十八歲的馬克宏與七十九歲、難以捉摸的川普「兄弟情誼」已大不如前，白宮對北約的歐洲盟友，不願在美國對伊朗的戰爭中相助極為不滿。

馬克宏訪問希臘時呼籲歐洲挺身而出，運用在全球的影響力。這也是他總統任內的一貫主張。

馬克宏以英語說，「我們不該低估，這是一個獨特、罕見的時刻，美國總統、俄國總統和中國國家主席都強烈反對歐洲；因此這正是我們覺醒的時刻」。

馬克宏明年五月將卸任，他長期呼籲歐洲強化自身安全，而非靠美國。他廿四日重申，如今外界對北約盟約第五條產生疑慮。即集體防禦原則，會員國一旦遭攻擊時，其他會員國將伸援。

川普第二任至今的言行，引發各界質疑他在必要時遵守第五條的意願，他也屢屢抨擊北約未協助美國對伊朗的戰爭。馬克宏認為，川普的疑慮其實正削弱同盟的力量。

馬克宏 歐洲 川普 普亭 習近平

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