日7.7強震 小泉忙餐敘惹議

日本「周刊文春」雜誌廿五日報導，日本本州東北部「三陸」地區外海（三陸沖）廿日發生芮氏規模七點七的極淺地震，近十八萬名居民被總務省下達避難指示。但負責救災的防衛大臣小泉進次郎卻在地震後，隨即和「永田町相關人士」（即黨政相關人士）喝酒聚餐約兩小時，因此引發爭議。

廿日下午四時五十二分三陸沖發生強震，規模從最初的七點四，最後上修至七點七。約一小時後，小泉就前往在東京新宿區的防衛省。

小泉所屬的自民黨相關人士說，緊接著自當晚約六時起的兩小時，他就和永田町相關人士在東京一家「超高級烤肉店」大啖烤肉套餐。

對此，小泉辦公室答覆說，上述地震時，防衛省有「政務三役」，即防衛副大臣宮崎政久與兩位「政務官」：若林洋平及吉田真次坐鎮，因此這次在因應作為上沒有任何問題。

該報導提到，自衛隊站在災害應變的第一線，防衛大臣則是自衛隊的指揮官。然而，當晚在小泉聚餐時還陸續有餘震，日本青森縣及岩手縣等地的港口也遭強震引發的海嘯來襲。

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗也在小泉酒酣耳熱之際，兩度為了地震緊急召開記者會，小泉卻在餐廳吃肉喝酒，對危機管理的意識顯然很薄弱。