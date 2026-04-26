首次鬆綁 日本自衛隊 將改官階稱呼

日本過去以自衛隊並非「軍隊」等若干表面上的理由，至今使用迥異於外國武裝部隊的官階稱呼，但即將出現重大轉變。讀賣新聞廿五日報導，日本政府確定將變更對自衛隊幹部（幹部自衛官）官階的稱呼，這也將是自衛隊自一九五四年七月成立以來的「創舉」。

幾位日本政府相關人士說，日本政府預計今年度向國會提出「自衛隊法」等法律的修正案，旨在打造日本高官所稱的「能有榮譽感與感到自豪的工作環境」，以及有助自衛隊人才招募和留住人才的目標。

這次調整限於幹部自衛官，因此准尉（含）以下均不變。現行的陸上、海上與航空自衛隊幕僚長都將改稱大將，「將」改稱中將、「將補」改稱少將；現行的一佐改稱大佐、二佐改稱中佐、三佐改稱少佐；一尉改稱大尉、二尉改稱中尉、三尉改稱少尉。

據稱日本一般民眾較難分辨自衛隊現行以數字區分的官階稱呼，例如一佐與二佐哪個階級較高。另外，相當於外國武裝部隊士官階級的「曹」和士兵階級「士」將不變。日本政府認為，改為「軍曹」等稱呼，恐引發外界聯想起二戰前日軍的負面形象。

根據自民黨與日本維新會去年簽署組成執政聯盟的協議，即載明將於二○二六年度推動自衛隊官階「與國際接軌」。執政聯盟內部討論將自衛隊官科中的「普通科」改稱「步兵科」、將幕僚改稱「參謀」等方案，但因現行稱呼已廣為使用，因此傾向暫不做調整。

除了需修改自衛隊法，還需配合修改「防衛省職員薪資法」及相關法令，因此整個程序可能需數年才能完成。不過，已有部分日本網友質疑，這是否與首相高市早苗去年十月就任後，日本政治進一步右傾化有關。