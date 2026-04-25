空襲直擊民宅…烏克蘭第聶伯羅市遭俄羅斯轟炸 至少2死21傷5失蹤

烏克蘭當局今天表示，東部第聶伯羅市（Dnipro）遭到俄羅斯空襲，一棟住宅大樓被擊中，至少造成2人死亡、21人受傷，另有5人下落不明。

法新社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘扎（Oleksandr Ganzha）表示：「救援人員已在遭俄羅斯攻擊摧毀的一棟建築瓦礫堆中，找到2具遺體。」

他說，據信還有5人可能受困於瓦礫堆下，並確認有21人受傷。

甘扎在通訊平台Telegram發布的訊息還附上一段影片，畫面可見救援人員從一棟小型建築的廢墟中抬出一具裝在黑色屍袋中的遺體，挖土機則在一旁清理瓦礫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯漏夜對烏克蘭各地發動攻擊，共造成4人喪生、約30人受傷。

烏克蘭自2022年2月遭俄羅斯全面入侵以來，幾乎每天都有平民在俄軍空襲中喪生。

今年2月中東戰爭爆發後，美國居間斡旋的俄烏和談陷入停滯，華府將更多注意力轉向對伊朗的戰爭。