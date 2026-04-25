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尹錫悅涉嫌下令無人機侵北韓 遭南韓檢方求刑30年

世界日報／ 編譯中心／綜合24日電
南韓前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯登上閱兵車。（路透）
南韓前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯登上閱兵車。（路透）

韓聯社報導，南韓檢方24日表示，前總統尹錫悅涉嫌讓下令無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，意圖製造緊張局勢，為後續宣布緊急戒嚴鋪路，向法院求刑30年。南韓首爾中央地方法院將擇日宣判。

首爾中央地方法院刑事審判第36合議庭當天就上述案件開庭審理，負責調查內亂案的獨立檢察組（獨檢組）針對尹錫悅提出上述量刑建議，並針對涉案的前國防部長官金龍顯提出有期徒刑25年的量刑意見。

2024年10月，北韓稱南韓派遣無人機對平壤空投反北韓傳單，並公布一架南韓軍用無人機墜毀後的殘骸照片。南韓當時拒絕透露是否出動無人機。

路透報導，南韓檢方指控，這起無人機事件不僅導致兩韓軍事情勢再度升溫，且無人機墜毀後，還可能導致與這起任務、與南韓軍事能力相關的敏感情資外洩，對國家安全造成實質損害。

負責偵辦內亂案的獨立檢察組強調，身為三軍統帥的總統與國防高層，若以政治目的操弄軍事行動，甚至試圖藉此升高衝突，已嚴重危及國家與民眾安全。

檢方同時指出，尹錫悅等人涉嫌藉由對北韓的軍事挑釁，誘使對方採取回應，進而營造宣布緊急戒嚴的正當性。值得注意的是，尹錫悅目前背負的罪名包括「為敵謀利」，即使沒有直接與敵方勾結，如果南韓的軍事利益受到損害或敵方得到援助，該罪名仍然適用。

對此，尹錫悅方面全盤否認指控。其辯護律師表示，尹並未下達任何可能引發與北韓軍事衝突的指示，相關指控缺乏事實依據，強調將在後續審理中積極辯護。

尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，引起軒然大波，他隨後遭到彈劾，去年11月遭利敵罪等罪嫌起訴，這起案件是尹錫悅目前涉及的8起案件之一，亦被視為關鍵指控。

北韓官媒《朝中社》2024年10月19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（朝中社）
北韓官媒《朝中社》2024年10月19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（朝中社）

尹錫悅 南韓 北韓

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