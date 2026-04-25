逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

長期以來，美加邊境被譽為「世界上最長且不設防的邊境」，這條國境線不僅象徵著系出同源的文化互信，更代表了全球最深度的經濟一體化模範。然而，這幅和諧的歷史畫卷，正隨著美國總統川普「美國優先」意識形態的極致化而撕裂。當華盛頓將關稅武器化，甚至發出併吞加拿大為「第51州」的極端威脅時，北美大陸的政治地殼正經歷自1930年代大蕭條以來最深刻的斷層。

2026-04-25 06:17