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逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
最新一期TATLER雜誌以英國王儲威廉王子為封面，誇他是象徵時代的親王，突然冒出的黑髮引起側目。摘自TATLER雜誌官網
最新一期TATLER雜誌以英國王儲威廉王子為封面，誇他是象徵時代的親王，突然冒出的黑髮引起側目。摘自TATLER雜誌官網

英國王儲、威爾斯親王，各界熟知的威廉王子，冒出頭髮了！童山濯濯是威廉的註冊商邊，但是對他的玉樹臨風，瑕不掩瑜。6月號的Tatler雜誌遵循傳統，推出國協人物肖像專輯，封面的威廉突然冒出些許頭髮，引起注意。

電訊報報導，執筆的奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi早有美化王室封面人物的「前科」。4年前，雜誌封面人物是2022年過世的女王伊麗莎白二世，儘管高齡96，頭髮卻烏黑濃密，臉部也光滑許多。這沒甚麼好大驚小怪的，是肖像不是照片，連照片都可以修圖，不是嗎？

2022年，英國女王伊麗莎白二世過世前登上TATLER雜誌封面，彷彿回到年輕時代。摘自TATLER雜誌官網
2022年，英國女王伊麗莎白二世過世前登上TATLER雜誌封面，彷彿回到年輕時代。摘自TATLER雜誌官網

英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。路透
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。路透

伊麗莎白二世 英國 威廉王子

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