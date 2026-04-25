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逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議
英國王儲、威爾斯親王，各界熟知的威廉王子，冒出頭髮了！童山濯濯是威廉的註冊商邊，但是對他的玉樹臨風，瑕不掩瑜。6月號的Tatler雜誌遵循傳統，推出國協人物肖像專輯，封面的威廉突然冒出些許頭髮，引起注意。
電訊報報導，執筆的奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi早有美化王室封面人物的「前科」。4年前，雜誌封面人物是2022年過世的女王伊麗莎白二世，儘管高齡96，頭髮卻烏黑濃密，臉部也光滑許多。這沒甚麼好大驚小怪的，是肖像不是照片，連照片都可以修圖，不是嗎？
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