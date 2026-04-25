巴西總統魯拉皮膚腫瘤切除出院 醫師建議先休養

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天接受皮膚腫瘤切除等兩項治療後，已於傍晚出院。醫療團隊指出，手術過程順利，預期不會影響魯拉日常工作安排，但建議他暫時休養數日，以確保完全康復。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，魯拉現年80歲，今天在聖保羅的敘利亞黎巴嫩醫院（Hospital Sírio-Libanês）接受皮膚腫瘤切除及右手拇指的治療。主治醫師費柳（Roberto Kalil Filho）表示，頭部病灶為基底細胞癌，是最常見的皮膚癌類型，屬於常規醫療處理，並無重大健康風險，另一項治療則是針對右手拇指的炎症進行注射。

醫師強調，魯拉的恢復情況良好，僅需在頭部保持敷料約一個月，並遵循防曬措施，如戴帽子及使用防曬乳。雖然魯拉有意在下週一即恢復公開行程，醫療團隊仍建議他暫時休養數日，以確保完全康復。

這並非魯拉首次因健康狀況入院。近年來，他曾因跌倒造成顱內血腫接受手術，也曾進行髖關節置換及多次皮膚病灶治療。醫師持續追蹤其喉部狀況，該部位曾於2011年罹患癌症。

儘管多次接受醫療處理，魯拉仍維持繁忙的總統行程。醫療團隊表示，本次治療不會對其履行職務造成影響，顯示健康狀況在可控範圍之內。