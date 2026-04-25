黎巴嫩南部戰火未歇 以軍擊斃6名真主黨成員
以色列軍方表示，以軍部隊今天在黎巴嫩南部一座城鎮與真主黨（Hezbollah）交火，並擊斃這個黎巴嫩武裝組織6名成員。
法新社報導，以軍部隊在班特吉貝爾鎮（BintJbeil）發現6名真主黨武裝分子活動進而交火，這個地區在上週宣布停火前曾爆發激烈戰鬥。
以軍聲明指出，「在確認目標後，以軍士兵與恐怖分子爆發交火，以軍擊斃其中2人…隨後，以軍對武裝分子所在建築發動攻擊，其餘4人也在攻擊中被消滅。」
這起衝突發生之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在同意延長停火後，真主黨正試圖「破壞」以黎達成和平的努力。
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