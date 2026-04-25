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美方代表團25日上午前往巴基斯坦 是否與伊朗外長談判眾說紛紜

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
白宮發言人李維特22日在白宮和媒體交談。路透
白宮發言人李維特22日在白宮和媒體交談。路透

白宮發言人李維特24日接受美國福斯新聞節目「美國報導」（America Reports）訪問時說，美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納25日上午將前往巴基斯坦，和伊朗舉行談判。

李維特還說，每個人都將待命飛往巴基斯坦，「只要有必要」，但威科夫和庫許納將先去巴基斯坦，好向川普、副總統范斯與國安團隊的其他人回報。

李維特並指稱，近幾天美國已看到來自伊方的若干進展，希望在本周末的談判中，將達成更多進展。

李維特也提到，對於和伊朗外長阿拉奇的談判，將是卓有成效的對話，「我們充滿希望」，也但願會推動達成（美伊和平）協議。

李維特表示，范斯將不會去巴基斯坦，但他仍「深入參與」；他將待在美國，與美國國務卿魯比歐及川普的國安團隊待命。

阿拉奇可望24日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，以討論重啟美伊和談的提案。但巴基斯坦消息人士說，阿拉奇預計不會在巴基斯坦與美方談判代表會面。

2位川普政府官員說，由於范斯的伊方對口高官是伊朗國會議長卡利巴夫，而卡利巴夫這次沒去巴基斯坦，因此范斯目前也沒計畫去巴基斯坦。

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