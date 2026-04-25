聽新聞
0:00 / 0:00

股東點頭 華納兄弟3.5兆併入派拉蒙

聯合報／ 編譯周芳苑／綜合報導
「華納兄弟探索」廿三日宣布，股東已通過將公司售予「派拉蒙天舞」。圖為華納兄弟探索ＣＥＯ札斯拉夫。（路透）
「華納兄弟探索」廿三日宣布，股東已通過將公司售予「派拉蒙天舞」。圖為華納兄弟探索ＣＥＯ札斯拉夫。（路透）

「華納兄弟探索」（ＷＢＤ）廿三日宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。這將為此一漫長的併購案畫下句點，並打造一家娛樂巨頭。

ＷＢＤ說，多數股東投票支持以每股卅一美元，將全部業務售予「天空之舞傳媒」旗下的派拉蒙天舞；若計入將承接的債務且按華納已發行的股份推估，這筆交易總值近一一一○億美元。

併購後，華納旗下的HBO Max和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）可能很快將與派拉蒙旗下的哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）與「Paramount+」的串流服務合併。

華納兄弟探索執行長（ＣＥＯ）札斯拉夫聲明，股東廿三日批准，是完成此一歷史性交易的關鍵里程碑；派拉蒙也說，期待未來幾個月完成這筆交易的剩餘流程，打造一家領先業界的新世代媒體娛樂公司。

不過，此併購案仍需接受美國監管部門審查。

批評人士譴責，本案將是在原本就遭少數巨頭壟斷的行業中進一步整合。這些人士並呼籲州政府或美國境內、境外提出訴訟加以阻擋。

本案一路走來爭議不斷，甚至華納領導高層一開始也意見分歧；如今其內部雖已同意，但外部仍有反對聲浪。數千位演員、導演、編劇和其他業內人士以聯名信方式反對，主張如此併購將導致更多從業人員失業，並減少電影製作人和觀眾的選擇。

美國奧斯卡影后珍芳達領銜的好萊塢言論自由運動組織「第一修正案委員會」表示，華納股東批准併購是一大挫折，但抗爭尚未結束。加州檢察長邦塔也表態反對，正展開調查。大力支持反壟斷的民主黨籍聯邦參議員沃倫說，全美各州檢察長正積極阻擋這場反壟斷的「災難」。

目前好萊塢僅存五大傳統電影公司，本案是其中兩家整併；合併後將囊括兩大串流媒體平台Paramount+與HBO Max、兩大新聞業巨頭ＣＢＳ及ＣＮＮ和一些娛樂網絡。

美國 好萊塢 CNN

延伸閱讀

華納兄弟探索股東點頭 1100億美元併入派拉蒙

Netflix董座要閃人 股價重挫

「逐玉」熱播也難續命？昔日華語票房大片逾半來自華誼兄弟

美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

相關新聞

股東點頭 華納兄弟3.5兆併入派拉蒙

華納兄弟探索」（ＷＢＤ）廿三日宣布，股東已投票通過將公司售予「派拉蒙天舞」，為這項達一一一○億美元（約台幣三點五二兆元）的「敵意併購」開綠燈。這將為此一漫長的併購案畫下句點，並打造一家娛樂巨頭。

燒錢大戰 錢進AI Meta、微軟大縮編

為因應人工智慧（ＡＩ）投資支出飆升，Meta與微軟同步調整人力結構，兩家公司可能共影響達二點三萬個職位。

不滿未支持戰爭…川普傳擬暫停西班牙北約資格 義大利總理籲團結

美國據報導正考慮暫停西班牙的北約成員資格，原因是西班牙拒絕支持對伊朗的相關軍事行動。義大利總理梅洛尼（Giorgia M...

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕夫婦預定將於5月最後一週訪問日本，在菲日紀念外交關係正常化70週年之際，深化戰略夥伴關係

日本岩手山林火災擴大邁入第3天 延燒面積僅次於2025年

日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。町公所表示，截至今晨6時，延燒面積擴大到約1176公...

南韓F-15K飛官拍紀念照釀撞機 監察院稱「慣例」 判賠6.4萬美元

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。