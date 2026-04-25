英首相府：福克蘭群島已住民自決 英主權歸屬不變

美國2月底對伊朗發動攻擊，英國至今維持不支持攻勢打擊、僅參與「防禦」行動的立場，引發美國總統川普批評，如今傳出美方不排除「重新評估」多年來在福克蘭群島議題上，對英國的支持。英國首相發言人今天表示，英國對福克蘭群島的主權不變。

路透社援引一位不具名官員說法報導，根據美國五角大廈一封內部電郵，美方正在考慮如何「回應」北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國在伊朗戰爭中，對美方「缺乏支持」，行動選項包含中止西班牙在北約的會員權利，以及「重新評估」是否繼續支持英國對福克蘭群島的主權主張。

福克蘭群島位於南大西洋，阿根廷南端以東，分為東、西兩大島，是英屬海外領土（British OverseasTerritory）。

根據福克蘭群島憲法，群島在內政、經濟等事務擁有自治權，外交、國防等事務則由英國政府負責，並奉英國君主為元首。英國於18世紀在當地建立第一個長久據點，並逐步確立實質管轄，但在19世紀開始遭遇來自阿根廷的主權聲索挑戰。

1982年，阿根廷入侵福克蘭群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭（Falklands War）。雙方交戰70多天後，以阿根廷投降、英國稱勝作結，但阿根廷未徹底放棄對群島的主權主張。

2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島針對主權議題舉行公投，在投票率超過9成的情況下，高達99.8%的票數支持福克蘭群島維持現有政治地位，即英屬海外領土。

公投題目為「你是否希望福克蘭群島保持其作為英國海外領土的現有政治地位」，贊成票數為1513，反對票數為3。目前英國在福克蘭群島約有1500名駐軍。

英國首相發言人今天回應中央社等媒體提問表示，英國對福克蘭群島的立場明確，且長久以來未改變，未來也不會改變。

發言人指出，福克蘭群島居民已以壓倒性的票數支持繼續保有英國海外領土地位，而英國「一向擁護福克蘭群島居民的自決權」，福克蘭群島主權「屬於英國」是事實。

發言人表示，英方對歷任美國政府皆已明確、連貫一致地傳達對福克蘭群島的立場。至於英國是否已準備好採取具體行動、捍衛群島免於各項威脅，發言人回應，福克蘭群島居民的自決權以及英國的主權「無可爭議」；媒體提出的軍事威脅屬「假設性」問題，目前情況不至如此。

考量福克蘭群島居民對維持既有英國海外領土地位具高度共識，一旦美國進一步採取行動挑戰福克蘭群島既有政治地位，情況將不同於民調顯示有超過50%居民支持自丹麥獨立的格陵蘭（Greenland）。

川普（Donald Trump）曾以強化美國「國家安全」為由，揚言不排除動用軍事手段兼併格陵蘭，但民調顯示超過8成格陵蘭居民不願成為美國一部分。格陵蘭位於加拿大和冰島之間，屬丹麥領土，但享有高度自治。

另一方面，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）訂27日起對美國進行國是訪問，行程涵蓋華府、紐約和維吉尼亞州，期間將接受川普款宴，兩人擬共同出席英美雙邊會談，查爾斯三世將在美國國會發表演說。

在英美雙邊關係因為中東戰火、美國發動的關稅貿易戰等事件而趨於緊張的背景下，查爾斯三世訪美是否有助緩和事態，備受關注。

根據總部位於倫敦的民調業者「輿觀」（YouGov）3月下旬發布的調查結果，約49%英國民眾認為查爾斯三世的訪美行應取消。

儘管川普多次批評施凱爾未「力挺」美國對伊朗的行動，根據YouGov、益普索（Ipsos）等機構歷次民調結果，高達65%以上的英國民眾反對美國對伊朗發動的軍事行動，且持此意見的人數占比有隨時間上升的趨勢。