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美國務院懸賞逾3億元 緝捕伊拉克武裝組織領袖

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國國務院懸賞最多1000萬美元（約新台幣3億1500萬元），徵求伊拉克武裝組織薩義德烈士營一名領袖的行蹤資訊，華府先前已經將該團體列為恐怖組織

法新社報導，美國官員昨天於社群媒體發文表示，他們正尋求薩義德烈士營（Kata’ib Sayyid al-Shuhada）領袖薩拉吉（Hashim Finyan Rahim al-Saraji）的行蹤資訊。

華府方面指出，這個組織「殺害伊拉克平民，攻擊美國駐伊拉克外交機構，並襲擊美國在伊拉克和敘利亞的軍事基地與人員」。

貼文還提到，提供薩拉吉下落資訊者，將有資格獲得搬遷安置與獎勵。

伊拉克歷經數十載的戰亂衝突後，近年才恢復了一些穩定，但美國今年2月28日聯手以色列伊朗發起軍事行動後，伊拉克就被捲入這場中東戰爭。

以色列 美國 伊朗 恐怖組織 伊拉克 敘利亞

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