美國務院懸賞逾3億元 緝捕伊拉克武裝組織領袖

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

2026-04-24 14:21