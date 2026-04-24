索馬利蘭戰略地位攀升 BBC：台灣布局盼聯美制中

總統賴清德近日原定訪問非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。外媒則指出，台灣正與索馬利蘭加速靠攏，並遊說美國為首夥伴投入更多關注，盼形成「區域聯防」反制中國施壓。

英國廣播公司新聞網（BBC News）中文網昨天報導，賴總統出訪受阻，再次凸顯台灣於非洲的外交困境，但在非洲大陸，台灣正跟同樣不被聯合國承認的索馬利蘭加速靠攏。

隨著以色列在2025年底正式承認索馬利蘭，加上中東地區能源局勢動盪，位於亞丁灣（Gulf of Aden）咽喉且蘊藏稀土等關鍵礦產的索馬利蘭，正成為美國、中國、台灣博弈新熱點。

「非洲之角」（Horn of Africa）是指非洲東北部凸出的半島地區，主要包括索馬利亞、索馬利蘭、衣索比亞、厄利垂亞，以及有美國、日本、中國等國軍隊駐紮的吉布地。

這裡是全球最具戰略意義航運要道之一，掌控著連結紅海（Red Sea）與印度洋（Indian Ocean）的曼德海峽（Bab el-Mandeb），承載全球大約10%至12%貿易量。

台灣駐索馬利蘭代表處代表羅震華接受BBC訪問時說道，6年前來到當地，民眾多半以為他是來自中國大陸的人士，走在大街上時，路人常對著他喊「中國」。

羅震華則是不厭其煩解釋：「不，我是從台灣來的。」

他告訴記者，目前情況已經變了，「大家都知道台灣了」。

BBB報導寫道，人口約600萬的索馬利蘭1991年從索馬利亞分離出去，在能源物資成為大國博弈新籌碼後，其戰略地位近年來於非洲正逐漸爬升。台灣在其中穿梭的角色，開始成為焦點。

羅震華解釋，台灣2020年與索馬利蘭建立「高度官方關係」且互設代表處，是早期布局者。6年來聚焦於「台灣模式」，包含醫療、農業、公共衛生和基礎建設等全方位協助。

他進一步說明，台灣在2021與2024年協助索馬利蘭進行民主選舉，2025至2026年雙方合作延伸至海事安全，並於經濟能源領域進行實質的鉅額投資。

目前，台灣中油公司已在當地投資數千萬美金。羅震華提到，「順利的話，預計2027年會開挖第一口井」。

有分析指稱，以色列去年底承認其地位後，台灣將索馬利蘭視為「理念相近民主夥伴」，連結美國、以色列等盟友的腳步加快，希望共同形塑當地成為紅海的民主據點。

特別是台灣在非洲僅剩史瓦帝尼一個邦交國，戰略和物資地位顯要的索馬利蘭，遂成為台灣外交關鍵新夥伴。

羅震華強調，他將索馬利蘭視為紅海旁的「金銀島」，意指此地蘊藏豐富能源、礦產與農作，確實吸引了台灣及各國投資和外交往來的興趣。

其中，索馬利蘭最為看重的盟友美國，其投資興趣也開始攀升。

然而，以色列承認地位之舉，讓索馬利蘭背後的美國與台灣，以及索馬利亞背後的土耳其、中國和俄羅斯聯盟暗湧角力，逐漸浮上檯面。

中國長期支持索馬利亞主權完整，主張索馬利蘭是索馬利亞「不可分割一部分」。例如以色列正式承認索馬利蘭後，中國立即重申立場，批評索馬利蘭與台灣往來，並支持索馬利亞打擊「分離勢力」。

可是經濟層面上，中國對於索馬利蘭大型直接投資相對稀少，為「一帶一路」在非洲少數觸及不深的地帶。

羅震華指出，目前中國企業主要以小規模礦業為主（購買礦石、簡易開採後出口），尚未有系統性大規模開發。

他還表示，「2020年台灣設處時，中國曾帶著高額承諾前來誘使索馬利蘭斷交但未果」。

BBC報導提及，台灣正積極遊說以美國為首的夥伴投入更多關注，希望美國加速建立據點，形成「區域聯防」，反制中國施壓。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深分析師麥瑟維（Joshua Meservey）向BBC分析，索馬利蘭的戰略性確實對美國有吸引力，主要在於安全與經濟潛力。

經濟方面，索馬利蘭的柏貝拉港（Berbera Port）已完成整修，是全非洲最高效港口之一。

而且索馬利蘭親美、相對穩定，跟台灣保持關係並抵抗中國拉攏，同時有相對強健的民主體制，總統及議員由人民直選，加上戰略位置優越，距離曼德海峽很近。

反觀，仍於索馬利亞活動的極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）和「青年黨」（al-Shabaab）在當地很活躍，美國已經針對這兩個組織發動多次空襲。

麥瑟維因此認為，索馬利蘭可能成為美國的一個具吸引力避險選項，以防美方在吉布地影響力遭進一步削弱。

BBC文末總結，「非洲之角」正快速成為21世紀大國角力新據點，索馬利蘭憑藉著潛在的礦產資源與戰略位置，吸引了台灣、美國和以色列等盟友。

但中國仍堅守立場，透過小規模開發與外交施壓試圖削弱有關影響。