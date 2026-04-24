快訊

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

羅生門？賴總統出訪史瓦帝尼受阻 專家曝這國從未同意飛航許可

聽新聞
0:00 / 0:00

向菲美肩並肩軍演示威？共軍在呂宋島以東實彈射擊

中央社／ 台北24日電

菲律賓美國20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本澳洲等多個盟國派軍參與。中共解放軍南部戰區今天通報，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，期間進行實彈射擊，宣稱這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。

共軍南部戰區微信公眾號24日晚上6時發布中英文通稿稱，近期，南部戰區組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力。

共軍南部戰區宣稱，這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」，符合相關國際法和國際實踐。戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。

南部戰區還發布一段25秒鐘的影片，顯示107編隊至少有4艘軍艦，其中3艘為飛彈驅逐艦，近距離亮相的是055型遵義號（舷號107）、052D型合肥號（舷號174）；另有1艘903A型補給艦。

影片顯示，共軍南部戰區107編隊演訓無人機升空、發射火箭砲並實施防空快砲與艦砲實彈射擊。

今年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演20日展開，共有菲律賓、美國、日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭等7國參與，規模逾1萬7000人，預定5月第1週結束。

其中，日本首度大規模派出逾千兵力，出動兩艘軍艦等多型裝備，並計畫在軍演中使用88式陸基反艦飛彈進行實彈射擊，引發中國不滿。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部20日舉行例行記者會，有記者提問，日本自衛隊也參與美菲今年年度聯合軍事演習，「此次演習正值中菲關係、中日關係緊張之際。請問中方對美菲此次軍事演習持何立場？」

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，國與國之間展開軍事安全合作，不應該損害地區國家間的相互理解與信任，不應該破壞地區的和平穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益，「我們想提醒有關國家，一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

美國 日本 澳洲 菲律賓 共軍 軍演 軍事行動

相關新聞

不滿未支持戰爭…川普傳擬暫停西班牙北約資格 義大利總理籲團結

美國據報導正考慮暫停西班牙的北約成員資格，原因是西班牙拒絕支持對伊朗的相關軍事行動。義大利總理梅洛尼（Giorgia M...

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕夫婦預定將於5月最後一週訪問日本，在菲日紀念外交關係正常化70週年之際，深化戰略夥伴關係

日本岩手山林火災擴大邁入第3天 延燒面積僅次於2025年

日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。町公所表示，截至今晨6時，延燒面積擴大到約1176公...

南韓F-15K飛官拍紀念照釀撞機 監察院稱「慣例」 判賠6.4萬美元

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

丹麥火車相撞釀18傷 5人情況危急 瑞典出手援助

丹麥23日凌晨在西蘭島北部發生火車相撞事故，造成18人受傷，其中5人重傷。撞車地點位於希勒羅德（Hillerod）及卡格魯普（Kagerup）兩鎮之間，距離哥本哈根約40公里，原因還在調查之中。

尹錫悅涉嫌下令無人機侵北韓 南韓檢方求刑30年

韓聯社報導，南韓檢方今天表示，前總統尹錫悅涉嫌讓下令無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，為後續發布戒嚴令鋪路，向法院求刑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。