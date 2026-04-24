快訊

先前才因減肥過度當場昏倒 泫雅「胖到變形」嚇壞網友

醫界首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

聽新聞
0:00 / 0:00

日本岩手山林火災擴大邁入第3天 延燒面積僅次於2025年

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。 法新社
日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。 法新社

日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。町公所表示，截至今晨6時，延燒面積擴大到約1176公頃。已知8棟建物被波及，目前未傳出傷亡。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，總務省消防廳表示，岩手縣大船渡市去年的山林火災，燃燒面積約為3370公頃，而這次火災是1989年之後，日本規模第2大的山林火災，僅次於大船渡市去年的山林火災。

大槌町公所表示，截至今晨，吉里吉里地區與其周邊的燃燒面積約948公頃，小鎚地區則為228公頃左右，燃燒面積總共約1176公頃。

町公所已經向當地1229個家戶、共2588人下達避難指示，並且已經開設4處避難所。

岩手縣政府與自衛隊今天上午開始投入直升機從空中滅火，與岩手縣相連的宮城縣與秋田縣政府，也派出防災直升機馳援。

總務省消防廳今天宣布，已經要求北海道、山形縣、福島縣、栃木縣、新潟縣5個地區出動緊急消防援助隊。投入滅火的團隊來自8個地區，總計442人。

大槌町赤濱地區一名61歲居民柏崎秀雄已經接獲避難指示，他與附近居民望著多處冒煙的山頭嘆息道，「火勢已逼近住家，即使火勢撲滅也會再度燃起。」

由於滅火行動仍在持續，且不清楚火勢何時受到控制。大槌町公所呼籲當地民眾持續留意。

北海道 火災 日本 野火

延伸閱讀

宏福苑聽證…消防處：集中滅火爭逃生時間 事後檢討仍覺可行

影／礁溪透天民宅起火 濃煙狂竄影響平交道

「死神十字架」預言日本強震 命理師再示警業力臨界點揭台灣危機：靈魂等級清算

相關新聞

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕夫婦預定將於5月最後一週訪問日本，在菲日紀念外交關係正常化70週年之際，深化戰略夥伴關係

日本岩手山林火災擴大邁入第3天 延燒面積僅次於2025年

日本岩手縣大槌町的山林火災今天邁入第3天，消防單位與自衛隊持續滅火。町公所表示，截至今晨6時，延燒面積擴大到約1176公...

南韓F-15K飛官拍紀念照釀撞機 監察院稱「慣例」 判賠6.4萬美元

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

丹麥火車相撞釀18傷 5人情況危急 瑞典出手援助

丹麥23日凌晨在西蘭島北部發生火車相撞事故，造成18人受傷，其中5人重傷。撞車地點位於希勒羅德（Hillerod）及卡格魯普（Kagerup）兩鎮之間，距離哥本哈根約40公里，原因還在調查之中。

尹錫悅涉嫌下令無人機侵北韓 南韓檢方求刑30年

韓聯社報導，南韓檢方今天表示，前總統尹錫悅涉嫌讓下令無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，為後續發布戒嚴令鋪路，向法院求刑...

賴清德總統出訪受阻 彭博：北京「武器化」友好國家領空 空中圍堵台灣

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的安排，因為塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國臨時取消專機飛航許可而受阻，彭博資訊分析，這顯示多年來都在國際社會孤立台灣的習近平，已把封鎖線延伸到中國大陸友好國家的領空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。