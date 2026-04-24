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台港藏維族社群控中國大陸跨國鎮壓 加拿大跨黨派力挺

中央社／ 溫哥華23日專電

加拿大和中國關係升溫之際，台灣、維吾爾西藏和香港等社群主辦「反制跨國鎮壓」研討會，獲加拿大跨黨派參眾議員和多國使節代表支持，眾人於會中分享遭打壓經歷，並譴責中國脅迫惡行，展現民主夥伴攜手抵制跨國鎮壓之決心。

今天這場研討會在加拿大聯邦政府所屬的麥唐納大樓（Sir John A. Macdonald Building）舉行，是台灣、維吾爾、西藏及香港社群首次於國會舉辦以跨國鎮壓為主題之大型研討會，來自加拿大、美國、澳洲、馬來西亞、波蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等多國官員、學者及專家共100多人齊聚一堂，意義非凡。

率先上台致詞的參議院反對黨領袖郝薩科斯（LeoHousakos）分享他昨天參加維吾爾族人權倡導者阿巴斯（Rushan Abbas）的新書「Unbroken」（不屈）發表會，聽聞阿巴斯和家人遭遇中共迫害的故事而難過，但「這不只是阿巴斯的故事，有更多類似的悲劇不斷發生。」

維吾爾維權項目總幹事土赫提（Mehmet Tohti）多年來一直是中國政府的「眼中釘」。他說，2016年起就和在中國的家人失聯了，但每當他要出席一些重大的國際場合為維吾爾族發聲前夕，就會接到恐嚇電話或簡訊，以土赫提在中國的家人性命威脅他。

藏人行政中央駐北美代表南杰曲珠（NamgyalChoedup）和香港監察負責人林綺雲（AileenCalverley）也痛批中國清洗西藏文化和侵蝕香港民主。

加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）、眾議院國貿委員會主席的自由黨眾議員史葛洛（JudySgro）、眾議院外交委員會副主席的魁人政團眾議員杜塞（Alexis Brunelle-Duceppe）和自由黨眾議員蘇貝瑞（Sameer Zuberi）等人在談話中都警告加拿大重啟與中國的經貿關係時，千萬不能忽略中國的統戰手法和威脅鎮壓，因為這將對加拿大安全和民主構成極大傷害。

郝薩科斯在研討會後接受中央社訪問時說，儘管加拿大為了應對美國貿易威脅而向中國靠近，但一定要保持頭腦清醒。「我們和中國交往超過半個世紀了，非常清楚最終獲得的是什麼，是大量傾銷，是經濟脅迫。」他相信加拿大和中國不可能成為真誠夥伴，而加拿大和美國的關係終將恢復正常。

中國正努力遊說包括加拿大在內的多個會員國，支持中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。史葛洛對中央社說：「中國不夠資格，台灣的經貿和法治等各個條件都已達標，理應讓台灣加入CPTPP。」

郝薩科斯和史葛洛都說，儘管在目前的地緣政治氣氛下，中國的聲量被放大了，但民主夥伴仍要積極發聲，對中國威脅發出警示，決不能視而不見。

駐加拿大代表曾厚仁表示，包括加拿大在內的七大工業國集團（G7）正全面遭遇中共統戰影響與干預之挑戰，而台灣站在抵抗中國威脅的第一線，對中國擅長形塑輿論、滲透決策圈並擴大對外影響力的手法瞭若指掌，非常願意與國際夥伴分享經驗，大家共同合作、捍衛民主價值與自由開放之國際秩序。

國會 澳洲 荷蘭 西藏 維吾爾 加拿大

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