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韓安保室長：酷澎問題影響韓美安保協議 應分開處理

中央社／ 首爾24日專電

韓國國家安保室長魏聖洛今天直言，酷澎事件雖是企業層面的問題，但確實正在影響韓美之間的安保協議，應獨立推進；另針對台灣電子入境卡一事，他強調不會影響韓中關係。

去年底韓國酷澎（Coupang）發生大規模個資外洩事件，韓國正在進行調查的同時，美國聯邦議員21日聯名致函韓國駐美大使，要求停止打壓包括酷澎在內的美國企業，不受歧視性措施對待。

韓國國家安保室長魏聖洛今天在做總統李在明越南行程相關簡報時，也被問到酷澎問題。根據青瓦台提供的簡報資料，魏聖洛表示，雖然此事屬於企業之間的議題，不太適合成為兩國政府間議題，「但就目前而言，酷澎問題確實正在影響韓美之間的安保協議。」

魏聖洛指出，韓國政府一直認為這種方向的連結並不理想，因此正以「酷澎問題應依法律程序進行，安保談判則應按談判本身推進」的立場，與美方進行許多討論。他提到，目前安保協議正在延遲也是事實，「我認為這對整體同盟關係沒有幫助，所以不應延遲，我們的立場是應盡快重啟。」

魏聖洛也強調，目前韓國政府正為安保相關協議重新啟動付出大量努力，「未來也會加倍努力，爭取在這方面取得進展並向大家報告。」

魏聖洛也在記者問答時，回答電子入境卡標示議題，對於要如何標示台灣，他表示，「這只是暫時性的小議題，並不足以影響整體韓中關係。」

美國 李在明 越南

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