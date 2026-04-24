韓安保室長：酷澎問題影響韓美安保協議 應分開處理

韓國國家安保室長魏聖洛今天直言，酷澎事件雖是企業層面的問題，但確實正在影響韓美之間的安保協議，應獨立推進；另針對台灣電子入境卡一事，他強調不會影響韓中關係。

去年底韓國酷澎（Coupang）發生大規模個資外洩事件，韓國正在進行調查的同時，美國聯邦議員21日聯名致函韓國駐美大使，要求停止打壓包括酷澎在內的美國企業，不受歧視性措施對待。

韓國國家安保室長魏聖洛今天在做總統李在明訪越南行程相關簡報時，也被問到酷澎問題。根據青瓦台提供的簡報資料，魏聖洛表示，雖然此事屬於企業之間的議題，不太適合成為兩國政府間議題，「但就目前而言，酷澎問題確實正在影響韓美之間的安保協議。」

魏聖洛指出，韓國政府一直認為這種方向的連結並不理想，因此正以「酷澎問題應依法律程序進行，安保談判則應按談判本身推進」的立場，與美方進行許多討論。他提到，目前安保協議正在延遲也是事實，「我認為這對整體同盟關係沒有幫助，所以不應延遲，我們的立場是應盡快重啟。」

魏聖洛也強調，目前韓國政府正為安保相關協議重新啟動付出大量努力，「未來也會加倍努力，爭取在這方面取得進展並向大家報告。」

魏聖洛也在記者問答時，回答電子入境卡標示議題，對於要如何標示台灣，他表示，「這只是暫時性的小議題，並不足以影響整體韓中關係。」