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尹錫悅涉嫌下令無人機侵北韓 南韓檢方求刑30年

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅，攝於去年2月11日在首爾的彈劾案審判。（美聯社）
南韓前總統尹錫悅，攝於去年2月11日在首爾的彈劾案審判。（美聯社）

韓聯社報導，南韓檢方今天表示，前總統尹錫悅涉嫌讓下令無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，為後續發布戒嚴令鋪路，向法院求刑30年。南韓首爾中央地方法院將擇日宣判。

2024年10月，北韓稱南韓派遣無人機對平壤空投反北韓傳單，並公布一架南韓軍用無人機墜毀後的殘骸照片。南韓當時拒絕透露是否出動無人機。

路透社報導，南韓檢方指控，這起無人機事件不僅導致兩韓軍事情勢再度升溫，且無人機墜毀後，還可能導致與這起任務、與南韓軍事能力相關的敏感情資外洩。

根據辯護律師說法，尹錫悅（Yoon Suk Yeol）否認相關指控，並表示他未採取任何可能觸發與北韓軍事衝突的行動。

尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，引起軒然大波，他隨後遭到彈劾，去年11月遭利敵罪等罪嫌起訴，這起案件是尹錫悅目前涉及的8起案件之一。

無人機 平壤 尹錫悅

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