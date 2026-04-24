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由義大利代伊朗參加世足賽 盧比歐：非美政府立場

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天表示，華府歡迎伊朗足球隊參加今年在美國舉行的世界盃足球賽（FIFA World Cup），而有關建議「由義大利遞補伊朗參賽」，不是美國政府的立場。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）接受採訪時，否認華府曾要求伊朗隊不要參加世界盃；但他警告說，美方可能會禁止那些經研判與德黑蘭（Tehran）伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的伊朗代表團成員入境。

美國與多國政府已將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。

談到伊朗能否參加世界盃足球賽時，盧比歐說：「美國方面，沒有人『告訴他們不能來』參加世足賽。」

盧比歐補充道：「伊朗的問題不在於他們的運動員，而是他們可能想帶來一些其他人，其中有些人和伊斯蘭革命衛隊有關聯。我們可能無法允許那些人入境，但不是運動員本身。」

盧比歐這番談話是回應日前媒體報導，美國特使尚波里 （Paolo Zampolli）向英國「金融時報」（Financial Times） 透露，他曾向美國總統川普及國際足總（FIFA）建議，讓義大利遞補伊朗參加世界盃足球賽。

這一提議今天稍早已被義大利政府及體育官員直接拒絕。

盧比歐表示，這項建議並不代表美國政府立場。

他說：「我不知道這個說法從何而來，除非有人揣測伊朗也許自行決定不來，然後由義大利隊遞補...但那也得是伊朗自己決定不參賽，要由他們自己作決定。」

義大利3冃31日在世界盃歐洲區資格賽附加賽決賽中，經12碼PK大戰敗給世界排名第66的波士尼亞與赫塞哥維納，連續第三度無緣世界盃足球賽會內賽 。

美國 美方 華府

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