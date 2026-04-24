賴清德總統出訪受阻 彭博：北京「武器化」友好國家領空 空中圍堵台灣

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的安排，因為塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國臨時取消專機飛航許可而受阻，彭博資訊分析，這顯示多年來都在國際社會孤立台灣的習近平，已把封鎖線延伸到中國大陸友好國家的領空。

塞席爾、模里西斯及馬達加斯加日前在最後一刻突然撤銷賴清德總統的專機飛航許可，迫使台灣在時間緊迫下，取消史瓦帝尼出訪行程。台灣官員指出，這顯然是在中國大陸指使下，為了造成最大影響所精心策劃的協調行動。

報導引述台北一名高階官員指出，台灣官員了解到，必須為賴清德總統的海外行程準備更多應變計畫，確保未來不再發生最後一刻被迫取消的情況。

大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心非常助研究員宋文笛指出：「中國正在釋放訊號，只要涉及台灣領袖專機，領空就沒有所謂的無害通行（innocent passage）」，「我們可能稱之為中國對台灣的空中圍堵。」

問題在於，北京能否把這種「領空拒止」（airspace denial）模式複製到其他地區。塞席爾、模里西斯與馬達加斯加是阻止賴清德進入其飛行情報區（FIR）。台灣大學法律教授姜皇池指出，相較於適用航行自由原則的公海，監管FIR的各國當局能夠決定外國飛機能否進入或過境，拒絕賴清德總統進入，「最終並未違反國際法」。

台灣目前在全球僅剩12個邦交國，多數位於在太平洋與拉美地區。雖然通往這些國家的航線主要是經過美國與日本等盟友管理的FIR，但內陸國巴拉圭是潛在弱點，因為周邊鄰國與北京關係較友好、而非台北。之前在美國國防部負責台灣事務的官員唐安竹（Drew Thompson）指出：「這起事件開了先例，並且打破國際慣例」，中國大陸「未來再度使用類似戰術的可能性很高。」

中國大陸之前也曾試圖阻撓台灣總統出訪，主要是透過消息提前曝光、或迫使台灣總統改變過境地點，這次的史瓦帝尼行程則是中國大陸成功阻止台灣總統出訪友邦的第一起已知情況。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國。賴清德總統原本受邀參加國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）的登基40周年暨58歲華誕雙慶典，可望接觸到其他非洲國家元首，而這正是北京強烈反對之事。

威廉瑪麗學院（William & Mary）AidData實驗室的數據顯示，中國大陸對塞席爾、模里西斯及馬達加斯加擁有龐大的經濟影響力。AidData執行長帕克斯（Brad Parks）指出，他對這三個非洲國家拒絕賴清德總統進入領空，「毫無不意外」，「這三國在外交上都不承認台灣，也都收受大量中國援助」。