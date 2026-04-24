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南韓F-15K飛官拍紀念照釀撞機 監察院稱「慣例」 判賠6.4萬美元

世界日報／ 綜合報導
圖為韓美兩軍2023年空中演習期間，南韓空軍F-15K戰機發射AGM-84 SLAM-ER飛彈。（美聯社）
圖為韓美兩軍2023年空中演習期間，南韓空軍F-15K戰機發射AGM-84 SLAM-ER飛彈。（美聯社）

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

2021年12月24日，時任南韓空軍飛官的A少校，在大邱第11戰鬥飛行團駕駛F-15K執行任務，並與另一架雙座F-15K組成編隊。A少校在飛行前簡報中表示，這是調動前的最後一次飛行，完成任務返回時會拍照留念；返航途中，他隨即拿出個人手機拍照。編隊長見狀對A少校說「我幫你拍」，並指示後座乘員為他的機體拍照。

然而，A少校未與編隊長溝通，突然將機體拉升並翻轉，此舉使兩機距離迅速拉近，儘管雙方採取避險動作，最終仍未能避免碰撞。

A少校機體左側尾翼與編隊長機左側機翼相撞，兩架戰機最終均安全降落，但機體受損，僅零件費就達8億7871萬韓元。

A少校受到停職處分，隨後退役並成為民航機飛行員。空軍認定他因重大過失造成國家財產損失，要求賠償8億7871萬韓元，A少校則向監查院申請重新審查。

監察院認定飛行員負有主要責任，但也批評空軍當時對飛行中拍攝行為的管制鬆散，並命令涉事飛行員賠償約十分之一的維修費用，即8787萬韓元（約6.4萬美元）。

南韓空軍對此事件逾四年未對外公開，直到A少校向監查院申請就賠償命令作出裁定，此事才於22日透過監查院報告曝光。不過，監查院以「涉及國家安全事項」為由，未公開涉事機型及事發部隊。南韓空軍表示，正在採取措施加強飛行安全規定，以防止類似事件重演。

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