快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

丹麥火車相撞釀18傷 5人情況危急 瑞典出手援助

世界日報／ 綜合23日電

丹麥23日凌晨在西蘭島北部發生火車相撞事故，造成18人受傷，其中5人重傷。撞車地點位於希勒羅德（Hillerod）及卡格魯普（Kagerup）兩鎮之間，距離哥本哈根約40公里，原因還在調查之中。

法廣報導，兩列火車正面相撞，不僅車頭嚴重損壞，客車車廂被撞擊後也完全變形和壓扁，擋風玻璃和車窗破碎。當局稱此次事故「非常嚴重」，但原因尚不清楚。警察局長莫滕·佩德森（Morten Pedersen）宣布，目前正在展開「多項調查」，並收集相關信息。

兩列火車共載有38名乘客（不包括乘務人員），據急救部門稱，共有18人受傷。急救部門在新聞發布會上表示，其中5人情況「危急」。

事故發生後，瑞典向丹麥提供援助，因為碰撞事故發生在瑞典東部，距離邊境不遠。瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，瑞典「隨時準備協助處理事故」。隨後，瑞典成立了事故調查委員會，表示願意協助勘察事故現場。

相關新聞

南韓F-15K飛官拍紀念照釀撞機 監察院稱「慣例」 判賠6.4萬美元

南韓空軍23日對一場兩架戰機空中碰撞事件道歉，事件發生在2021年，一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，為了「拍照留念」與另一架戰機在空中發生碰撞。涉事飛行員遭懲處，並被要求賠償約8億8000萬韓元（下同，約64萬美元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

丹麥火車相撞釀18傷 5人情況危急 瑞典出手援助

丹麥23日凌晨在西蘭島北部發生火車相撞事故，造成18人受傷，其中5人重傷。撞車地點位於希勒羅德（Hillerod）及卡格魯普（Kagerup）兩鎮之間，距離哥本哈根約40公里，原因還在調查之中。

尹錫悅涉嫌下令無人機侵北韓 南韓檢方求刑30年

韓聯社報導，南韓檢方今天表示，前總統尹錫悅涉嫌讓下令無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，為後續發布戒嚴令鋪路，向法院求刑...

賴清德總統出訪受阻 彭博：北京「武器化」友好國家領空 空中圍堵台灣

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的安排，因為塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國臨時取消專機飛航許可而受阻，彭博資訊分析，這顯示多年來都在國際社會孤立台灣的習近平，已把封鎖線延伸到中國大陸友好國家的領空。

誰還看得起美加墨世界盃？當球賽門票成為華爾街炒作的金融資產

隨著2026年美加墨世界盃腳步逼近，這場全球最大的體育盛事卻在美國逐漸變調。除了賽區幅員廣大，高昂的交通費使國際足總（FIFA）與舉行比賽的各地政府爭執不斷之外，要價高昂的球賽門票在華爾街之狼們的眼裡，竟成為利潤可期的金融抵押品。明明世界盃是屬於全世界熱愛足球的球迷們四年一度的狂歡盛宴，如今卻在開賽之前，就先成為了極度商業化、充滿爭議的資本戰場。

美國打伊朗影響能源疏運 反推走亞洲盟國倒向俄國

中東戰火導致荷莫茲海峽能源運輸停擺，石油供應中斷，迫使南韓、印度、菲律賓、印尼等亞洲國家紛紛轉向與俄國、伊朗等美國敵人接觸，不再配合美國制裁甚至恢復向俄國購油，只為填補能源缺口穩住經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。