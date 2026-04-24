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丹麥火車相撞釀18傷 5人情況危急 瑞典出手援助
丹麥23日凌晨在西蘭島北部發生火車相撞事故，造成18人受傷，其中5人重傷。撞車地點位於希勒羅德（Hillerod）及卡格魯普（Kagerup）兩鎮之間，距離哥本哈根約40公里，原因還在調查之中。
法廣報導，兩列火車正面相撞，不僅車頭嚴重損壞，客車車廂被撞擊後也完全變形和壓扁，擋風玻璃和車窗破碎。當局稱此次事故「非常嚴重」，但原因尚不清楚。警察局長莫滕·佩德森（Morten Pedersen）宣布，目前正在展開「多項調查」，並收集相關信息。
兩列火車共載有38名乘客（不包括乘務人員），據急救部門稱，共有18人受傷。急救部門在新聞發布會上表示，其中5人情況「危急」。
事故發生後，瑞典向丹麥提供援助，因為碰撞事故發生在瑞典東部，距離邊境不遠。瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，瑞典「隨時準備協助處理事故」。隨後，瑞典成立了事故調查委員會，表示願意協助勘察事故現場。
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