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美國邀俄總統參加G20峰會 川普懷疑普丁會出席

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國官員今天表示，華府將邀請俄羅斯總統普丁參加在佛州邁阿密（Miami）舉行的20國集團（G20）峰會；但美國總統川普表示，他懷疑這位俄國領袖是否會出席。

美國是今年G20峰會的東道主，川普承諾12月在他所居住的佛羅里達州舉辦一場盛大峰會。

自普丁於2022年下令全面入侵烏克蘭後，西方大多數國家對他冷淡，但川普對普丁（Vladimir Putin）不是如此。如今這項邀約計畫，顯示國際對普丁的壓力大幅緩和。

法新社報導，川普政府一名高層官員表示：「所有G20成員都將被邀請參加部長級會議及領袖峰會。」

川普在記者隨後詢問時，似乎對邀請普丁一事並不知情。

川普說：「我不知道他會不會來，說實話，我懷疑他會來。」

但川普表示支持邀約普丁，他解釋說：「如果他來，可能會很有幫助。」

克里姆林宮今天稍早表示，普丁尚未決定是否出席。

川普再次批評前總統歐巴馬（Barack Obama），在2014年將俄羅斯逐出當時8國集團（G8），此舉是為回應俄羅斯當年對烏克蘭的較小規模入侵。

川普說：「普丁總統對被驅逐非常不滿，這是理所當然的。」

美國 華府 烏克蘭

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