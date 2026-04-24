匈牙利學者低資本交易數億資產 新政府查奧班親信

匈牙利學者施密特為總理奧班核心顧問，其家族企業長期獲政府資金，並透過在瑞士設立低資本公司跨境投資，取得匈牙利大型房地產股權。與政治權力結合的操作模式為奧班親信共同手法，引起新政府關注，可能成為調查重點。

根據瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，匈牙利知名歷史學者施密特（Mária Schmidt）長期擔任奧班（Viktor Orban）的核心顧問，被視為其最親近、最具影響力的盟友之一。而施密特的家族企業多年來也獲得大量政府合約與資金。

據報導，施密特與其子女共同控制私人持有的房地產集團，該集團在匈牙利首都布達佩斯擁有大量房地產，在瑞士蘇黎世成立僅有10萬瑞郎（約新台幣400萬元）資本的公司Bfin Asset Management AG，並突然買下匈牙利大型房地產公司BIF的33%股份，價值高達數億美元。施密特家族成為該房地產集團的多數股東，以瑞士公司進行跨境的資產交易操作。

報導並提及，以低資本成立瑞士公司，再介入匈牙利企業，並將資產轉回政治核心人物的跨境交易模式，與奧班其他親信過去的操作方式相似。

甫在國會大選勝選的政黨領袖馬格雅（PeterMagyar）也曾對媒體表示，多年來施密特一直是奧班政府的重要人物之一，匈牙利的公共資金流入她的家族企業與基金會。

每日廣訊報指出，施密特家族的控股公司至今仍持有這家蘇黎世公司部分股份，因此馬格雅政府啟動調查奧班時代的經濟網絡時，這些瑞士交易可能成為審查焦點。

中央社採訪具有瑞士與匈牙利雙國籍的民眾霍納格爾（Silvia Honegger）對於追查海外資金的看法，她表示，過去匈牙利的大小媒體多次拍到奧班與其親信進出蘇黎世湖畔的豪華酒店，還有16年來奧班在瑞士經營的個人資產，奧班的子女與孫子也住在不同的歐美國家，瑞士應只是資金的轉手之地，外流的國有資金應該難以在短期間內追回。