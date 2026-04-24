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美軍特種部隊參與抓捕委總統馬杜洛 行動前賭他下台大賺1300萬遭訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張由路透取得影片畫面截圖的照片中，1月3日可見委內瑞拉首都卡拉卡斯上空直升機掠過，地面升起爆炸後的濃煙。路透
在這張由路透取得影片畫面截圖的照片中，1月3日可見委內瑞拉首都卡拉卡斯上空直升機掠過，地面升起爆炸後的濃煙。路透

美國一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動的特種部隊士兵，因涉嫌在知名預測市場平台Polymarket對該行動下注，並從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元），遭到逮捕並被起訴。

CNN報導，根據23日解封的起訴書，美國陸軍二等士官長范戴克（Gannon Ken Van Dyke）參與規劃與執行逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），卻於2025年12月下旬在Polymarket開設帳戶，並押注約3.2萬美元（約新台幣100萬元），賭馬杜洛會在1月前「下台」（out）。

這筆交易原本機率極低，檢方指控范戴克在下注前已掌握機密資訊，並於12月27日至1月2日期間共下了13筆賭注，最後一筆在夜間逮捕行動前數小時完成。儘管他採匿名操作，並將超過40萬美元的獲利先轉入海外加密貨幣帳戶，再存入線上券商帳戶，試圖掩蓋資金來源，但高額獲利仍迅速引起執法機關注意。

法院文件指出，范戴克在行動後不久、且時間點與他最後一次下注相當接近時，被拍到站在一艘海上船隻的甲板上，當時正值日出，他身穿美軍作戰服、手持步槍，並與另外三名同樣穿著軍服的人並列。

陸軍二等士官長屬高階士官，被視為關鍵的戰術領導者與技術專家，通常在營級單位擔任首席士官。此外，高階士官也常被寄予厚望，負責為部隊中較低階士兵樹立並維持標準。紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）表示：「被賦予保護國家機密責任的人，有義務守護這些資訊與軍人安全，而不是用來謀取個人利益。」

ABC新聞率先報導這起逮捕事件。范戴克為現役軍人，駐紮於北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg），目前面臨5項刑事指控，包括竊取與濫用政府機密、竊盜及詐欺。他將在北卡羅萊納州出庭，目前法院文件尚未列出辯護律師。

美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）同日也對范戴克提出相關民事訴訟，要求返還不當所得、繳回違法獲利，並處以民事罰款。

美國 美軍 陸軍

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