以色列和黎巴嫩代表在白宮會面 川普：兩國停火延長3周

美國總統川普日前指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意停火10天，川普23日表示，雙方代表再度於白宮會面，指黎巴嫩和以色列將延長停火3周，並表示，他期待在不久的將來接待黎巴嫩總統和以色列總理。

美伊達成停火，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）4月14日在華府會談，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。

川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）和以色列總理內唐亞胡對話，並指出，兩國領袖為了達成和平，他們同意自美東時間當日下午5時開始10天的停火。

川普23日指出，他與副總統范斯、國務卿魯比歐、美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）和美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）在白宮橢圓辦公室與以色列和黎巴嫩高層級代表見面；川普說，會議非常順利，美國會與黎巴嫩合作，協助黎巴嫩保護自己，免於真主黨的傷害。

川普也指出，以色列和黎巴嫩之間的停火將延長3周，並表示，他期待在不久的將來接待黎巴嫩總統和以色列總理。