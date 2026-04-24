快訊

鋒面通過+東北季風增強 今雷雨突襲狂轟大降溫 勞動節連假天氣曝

重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列和黎巴嫩代表在白宮會面 川普：兩國停火延長3周

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普日前指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意停火10天，川普23日表示，雙方代表再度於白宮會面，指黎巴嫩和以色列將延長停火3周，並表示，他期待在不久的將來接待黎巴嫩總統和以色列總理。

美伊達成停火，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）4月14日在華府會談，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。

川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）和以色列總理內唐亞胡對話，並指出，兩國領袖為了達成和平，他們同意自美東時間當日下午5時開始10天的停火。

川普23日指出，他與副總統范斯、國務卿魯比歐、美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）和美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）在白宮橢圓辦公室與以色列和黎巴嫩高層級代表見面；川普說，會議非常順利，美國會與黎巴嫩合作，協助黎巴嫩保護自己，免於真主黨的傷害。

川普也指出，以色列和黎巴嫩之間的停火將延長3周，並表示，他期待在不久的將來接待黎巴嫩總統和以色列總理。

美國 華府 白宮 以色列 伊朗

延伸閱讀

白宮舉行黎巴嫩以色列第2輪會談 川普將接見兩國特使

以黎華府再會談盼延停火協議 美促公民速離黎巴嫩

中東戰爭第53天》川普無限期延長停火 最新發展一次看

中東戰爭第54天》美不解封伊朗不開放海峽 最新發展一次看

相關新聞

訪陸倒數 川習會可能敲定波音大單

川習會預計五月中旬在北京登場，美中可能就農產品與波音飛機達成貿易安排。美國貿易代表葛里爾廿二日表示，美方正尋求與中方在黃豆以外，對更廣泛的農產品採購達成協議；美國飛機製造商波音公司執行長歐特柏格則說，正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久來自中方的大訂單。

以色列和黎巴嫩代表在白宮會面 川普：兩國停火延長3周

美國總統川普日前指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意停火10天，川普23日表示，雙方代表再度於白宮會面，指黎巴嫩和以色列將延長停火3周，並表示，他期待在不久的將來接待黎巴嫩總統和以色列總理。

仿效伊朗…印尼擬對麻六甲海峽收費 星馬反對

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）等外媒廿二、廿三日報導，印尼財長波巴亞廿二日在雅加達一個研討會中，提出對通過麻六甲海峽的船舶收費構想。

川習會前飄火藥味 白宮指控中國大陸大規模竊取AI技術

白宮指控中國大陸大規模竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。

歐盟正式批准援助烏克蘭貸款 通過對俄羅斯新制裁

歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。此舉為基輔當局注入一劑強心針

至少17傷...丹麥2列車迎面相撞「車頭明顯受損」 4人情況危急

丹麥緊急救援單位表示，2列當地列車今天清晨6時左右迎面相撞，至少造成17人受傷，其中4人情況危急

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。