川習會前白宮發備忘錄 控中國以工業規模竊取AI技術

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國白宮今天在一份備忘錄中，指控中國以工業規模竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智慧財產。這份備忘錄可能在下個月美中領導人舉行峰會前，加劇雙邊緊張關係。

路透社報導，白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨歐斯（Michael Kratsios）在備忘錄中寫道：「美國政府掌握的消息顯示，主要位於中國的外國實體，正在蓄意從事工業規模的行動，蒸餾（distil）美國的前沿AI系統。」

「蒸餾」指的是利用較大型AI模型的輸出資料，來訓練較小型的AI模型，這個方法有助於在訓練強大AI新工具時降低成本。

這份備忘錄由英國「金融時報」（Financial Times）率先披露，今天已被分享到社群媒體上。

克拉茨歐斯補充道：「這類有組織的行動藉數以萬計的代理帳號規避偵測、用越獄（jailbreaking）技術洩露專有資訊，有系統地從美國AI模型中提取能力，並且利用美國的專業知識與創新成果。」

這份發給政府機構的備忘錄並提到，政府會跟美國AI公司分享有關蒸餾行動的資訊，並「探索各項措施，向外國行為人追究責任」。

中國駐華府大使館回應表示，反對這些毫無根據的指控，並稱北京高度重視智財權保護。

備忘錄公布的時間，距離美國總統川普（DonaldTrump）預定前往北京與中國國家主席習近平會晤只剩下數週。

這份備忘錄勢必將使美中兩大超級強權長期以來的科技戰再度升溫，同時也讓外界產生疑問：華府是否會允許科技巨擘輝達（Nvidia）的高效能AI晶片出貨至中國？

今年1月，川普政府有條件放行相關交易，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天表示，輝達強大的H200晶片目前尚未售予中國企業。

白宮 美國 川習會

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