白宮舉行黎巴嫩以色列第2輪會談 川普將接見兩國特使
黎巴嫩與以色列今天將進行第2輪由美國斡旋的會談，美國總統川普預計在白宮接見兩國特使。黎巴嫩方面將尋求延長以色列與黎國激進組織「真主黨」之間的停火。
路透社報導，黎巴嫩與以色列兩國駐美大使上週在華府會談後達成停火，協議原定26日到期。
這次停火使得暴力情事大幅減少，不過黎巴嫩南部地區仍有攻擊發生。就在會談前一天，以色列空襲造成至少5人死亡，其中包括一名記者。
以色列軍隊已在黎巴嫩南部占據一塊他們自行宣布劃設的緩衝區。受到伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）則表示，他們「有權抵抗」占領軍。
一名美國官員透露，今天的會談原定由國務院主辦，現將移師白宮舉行，川普（Donald Trump）將於兩國大使抵達時親自接見。
另一名聽取相關簡報的消息人士說，這顯示出這場會談受到重視且優先處理，他認為大家對於事情能有所進展抱持樂觀態度。
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天表示，黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Moawad）將爭取延長停火協議，並要求以色列停止在黎巴嫩南部村莊的拆屋行動。
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