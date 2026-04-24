仿效伊朗 印尼擬對麻六甲海峽收費 星馬反對

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）等外媒廿二、廿三日報導，印尼財長波巴亞廿二日在雅加達一個研討會中，提出對通過麻六甲海峽的船舶收費構想。

ＡＢＣ報導說，上述構想為印尼旨在推動其在全球貿易和能源路線上的戰略地位極大化作為一環。新加坡「亞洲新聞台」報導說，波巴亞此一構想是受伊朗計畫對通過荷莫茲海峽的船舶收費「啟發」。

不過，新加坡、馬來西亞及澳洲等周邊國家均紛紛對此表達反對，呼籲麻六甲海峽航行自由的重要性。新加坡外長維文廿二日聲明，保障所有人過境通行該海峽的權利。澳洲副總理兼國防部長說，澳方完全堅守一九八二年聯合國海洋法公約、航行自由和基於秩序的更廣泛規則。

波巴亞在該研討會中指稱，雅加達可利用其在麻六甲海峽的地理位置增加財政收入。該海峽連接印度洋與太平洋，在全球海運貿易的占比逾四成。

波巴亞提到，印尼總統普拉伯沃已指示，印尼並非邊陲國家，「我們位於一條戰略性的全球貿易與能源路線上；然而，通過麻六甲海峽的船舶卻沒被收費，我不確定那是對還是錯」。但波巴亞隨即改口說，「要是可以像那樣（收費）就好了」。

波巴亞還說，由於星馬也是麻六甲海峽沿岸國，因此除非這兩國和印尼合作，否則印方無法收費，但他暗示這能讓印星馬三國都「發大財」，尤其印尼在該海峽水域的延伸最大又最長。其實早就有印尼政治人物提議對麻六甲海峽收費，但時值美國與伊朗正對荷莫茲海峽實施封鎖，故波巴亞上述發言已引發各界關注。

由於美國及中國大陸在石油及其他商品的流動上，皆極為仰賴通過麻六甲海峽，故任何對該海峽的收費將引發這兩國強烈反對。