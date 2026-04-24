訪陸倒數 川習會可能敲定波音大單

川習會預計五月中旬在北京登場，美中可能就農產品與波音飛機達成貿易安排。美國貿易代表葛里爾廿二日表示，美方正尋求與中方在黃豆以外，對更廣泛的農產品採購達成協議；美國飛機製造商波音公司執行長歐特柏格則說，正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久來自中方的大訂單。

路透報導，葛里爾廿二日在美國國會就政府貿易優先事項舉行的聽證會上說，美方目標是取得大陸對整體農業採購的更廣泛承諾，並正與中方協商建立機制，以促進擴大包括農產品在內非敏感商品的貿易。

川普原定於三月底訪問北京，但行程因美伊戰事而推遲。而後美方再次單方面宣布，川普將於五月十四日至十五日正式訪陸，屆時將舉行中美兩國領導人峰會，雙方將取得哪些貿易成果備受關注。

歐特柏格廿二日接受路透採訪透露，波音正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久的大陸大訂單；他補充指，如果沒有政府支持，不認為近期會看到來自大陸的任何大訂單，「這確實與政府的努力息息相關。」歐特柏格還補充說，波音已與大陸的航空公司就飛機關鍵零組件的供應問題，達成「一個不錯的解決方案」。

據業內消息，波音與大陸就包括五百架七三七ＭＡＸ飛機以及數十架寬體飛機的交易，進行了長時間的談判。如果達成，這將是自二○一七年以來大陸首次向波音下達大訂單。彭博三月曾引述知情人士指，這筆訂單已接近敲定，預計在川普訪問大陸期間公布。

港媒南華早報先前指出，隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「三B」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，大陸採購美國黃豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求大陸改變其以國家為主導的經濟模式。