聽新聞
0:00 / 0:00

訪陸倒數 川習會可能敲定波音大單

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
路透報導，波音與中國已就一項交易進行了長期談判，內容可能包括500架波音737 MAX客機，以及數十架寬體客機。圖為波音787客機。美聯社
路透報導，波音與中國已就一項交易進行了長期談判，內容可能包括500架波音737 MAX客機，以及數十架寬體客機。圖為波音787客機。美聯社

川習會預計五月中旬在北京登場，美中可能就農產品與波音飛機達成貿易安排。美國貿易代表葛里爾廿二日表示，美方正尋求與中方在黃豆以外，對更廣泛的農產品採購達成協議；美國飛機製造商波音公司執行長歐特柏格則說，正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久來自中方的大訂單。

路透報導，葛里爾廿二日在美國國會就政府貿易優先事項舉行的聽證會上說，美方目標是取得大陸對整體農業採購的更廣泛承諾，並正與中方協商建立機制，以促進擴大包括農產品在內非敏感商品的貿易。

川普原定於三月底訪問北京，但行程因美伊戰事而推遲。而後美方再次單方面宣布，川普將於五月十四日至十五日正式訪陸，屆時將舉行中美兩國領導人峰會，雙方將取得哪些貿易成果備受關注。

歐特柏格廿二日接受路透採訪透露，波音正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久的大陸大訂單；他補充指，如果沒有政府支持，不認為近期會看到來自大陸的任何大訂單，「這確實與政府的努力息息相關。」歐特柏格還補充說，波音已與大陸的航空公司就飛機關鍵零組件的供應問題，達成「一個不錯的解決方案」。

據業內消息，波音與大陸就包括五百架七三七ＭＡＸ飛機以及數十架寬體飛機的交易，進行了長時間的談判。如果達成，這將是自二○一七年以來大陸首次向波音下達大訂單。彭博三月曾引述知情人士指，這筆訂單已接近敲定，預計在川普訪問大陸期間公布。

港媒南華早報先前指出，隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「三B」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，大陸採購美國黃豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求大陸改變其以國家為主導的經濟模式。

美國 路透 大陸 川習會 波音

延伸閱讀

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

期限將屆 川普對伊再延長停火

川普宣布延長停火 外媒：伊朗已不信美方軍事恫嚇

劉大年／從301到貿易壁壘的中美博弈

相關新聞

訪陸倒數 川習會可能敲定波音大單

川習會預計五月中旬在北京登場，美中可能就農產品與波音飛機達成貿易安排。美國貿易代表葛里爾廿二日表示，美方正尋求與中方在黃豆以外，對更廣泛的農產品採購達成協議；美國飛機製造商波音公司執行長歐特柏格則說，正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久來自中方的大訂單。

仿效伊朗 印尼擬對麻六甲海峽收費 星馬反對

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）等外媒廿二、廿三日報導，印尼財長波巴亞廿二日在雅加達一個研討會中，提出對通過麻六甲海峽的船舶收費構想。

川習會前飄火藥味 白宮指控中國大陸大規模竊取AI技術

白宮指控中國大陸大規模竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。

歐盟正式批准援助烏克蘭貸款 通過對俄羅斯新制裁

歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。此舉為基輔當局注入一劑強心針

至少17傷...丹麥2列車迎面相撞「車頭明顯受損」 4人情況危急

丹麥緊急救援單位表示，2列當地列車今天清晨6時左右迎面相撞，至少造成17人受傷，其中4人情況危急

賴總統出訪受阻 日官房長官籲確保航空透明

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，「確保航空安全與保安這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。