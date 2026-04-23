歐盟准撥900億歐元貸款 澤倫斯基歡迎並促獲完整會籍

總統澤倫斯基今天針對歐洲聯盟批准對烏克蘭撥付900億歐元貸款一事表示歡迎。他還表示，烏克蘭應該被授予歐盟完整會員資格，而不僅是「象徵性的」會籍。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台表示：「今天對於我們國防以及與歐洲聯盟的關係上來說，都是重要一天。歐盟對烏克蘭的支援貸款已獲解凍—900億歐元，分兩年撥付。」

這項貸款原本因為行將卸任的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）阻撓而遭到擱置。

他強調：「在全面戰爭持續超過4年後，烏克蘭能夠確保這等規模財政保障，意義重大。」澤倫斯基敦促首期款項於5月或6月前發放。

澤倫斯基今天還在錄音訊息中向包括法新社在內記者表示：「烏克蘭不需要象徵性的歐洲聯盟成員資格。我們正在捍衛共同的歐洲價值。我相信我們理當獲得完整的歐盟會籍。」

他同時表示，在對抗俄羅斯、已經進入第5年的消耗戰中，烏克蘭的形勢近數月以來處於「最為穩定」階段。

澤倫斯基在前往賽普勒斯參加歐盟領袖峰會途中透過錄音訊息告訴記者：「過去10個月，我們處於最為穩定形勢之下。但我們也很清楚，對前線弟兄們來說依然非常艱困，完全無法鬆懈。」