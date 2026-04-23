快訊

多家巨頭搶金雞母！傳拿下台北車站商場經營權 新光三越回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟正式批准援助烏克蘭貸款 通過對俄羅斯新制裁

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。（路透）
歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。（路透）

歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。此舉為基輔當局注入一劑強心針。

法新社報導，在受損的「友誼」（Druzhba）輸油管完成修復、烏克蘭恢復石油輸送後，匈牙利與斯洛伐克不再反對，使得這些措施得以通過。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在網路發文表示：「僵局結束。俄羅斯的戰爭經濟正承受更多壓力，烏克蘭則獲得重大助力。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）本月國會大選中慘敗後即將卸任。奧班之前一直阻撓歐盟援烏貸款，藉此要求基輔當局修復輸送俄羅斯石油到匈牙利的輸油管線。

隨著援烏貸款獲准，布魯塞爾應該可以在未來幾個月開始撥款。在俄羅斯入侵第4年之際，烏克蘭急須這筆資金對填補預算缺口。

與此同時，歐盟27個成員國也通過對莫斯科的新制裁案。匈牙利和斯洛伐克之前同樣以輸油管爭端擋下對俄羅斯的制裁案。

這是自俄烏戰爭爆發以來，歐盟對克里姆林宮祭出的第20輪經濟制裁，鎖定俄羅斯的能源、銀行與貿易領域。

這波制裁預計將進一步打擊莫斯科用來規避石油出口限制的「影子艦隊」（shadow fleet），並對俄羅斯加密貨幣交易商祭出限制。

莫斯科 匈牙利 俄烏戰爭

相關新聞

歐盟正式批准援助烏克蘭貸款 通過對俄羅斯新制裁

歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。此舉為基輔當局注入一劑強心針

至少17傷...丹麥2列車迎面相撞「車頭明顯受損」 4人情況危急

丹麥緊急救援單位表示，2列當地列車今天清晨6時左右迎面相撞，至少造成17人受傷，其中4人情況危急

賴總統出訪受阻 日官房長官籲確保航空透明

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，「確保航空安全與保安這...

影／羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

日本即將迎來黃金周，東京羽田機場本周卻二度發生系統問題。國際線登機手續系統23日一度故障，各航空公司地勤人員改以人工方式辦理登機手續，系統於上午11時過後恢復運作，但部分航班仍出現延誤。

沒晉級也能踢？美伊角力延燒世足賽 川普特使推義大利頂替伊朗

金融時報獨家報導，美國總統川普的高級特使贊波利（Paolo Zampolli）已向FIFA提議，由義大利取代伊朗參加即將到來的世界盃。

川普若沒退出「史上最爛核協議」這場戰爭也許不必打

如何限制伊朗發展核武，是現階段美伊和談卡關的癥結。美國前總統歐巴馬政府於2015年與伊朗達成核協議，但繼任者川普在2018年退出該協議，之後伊朗更擁核，提高了濃縮鈾的濃度與數量。川普為何退出核協議？他能如他所說的達成更好的協議嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。