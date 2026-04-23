歐盟正式批准援助烏克蘭貸款 通過對俄羅斯新制裁

歐洲聯盟（EU）今天正式批准對烏克蘭提供900億歐元貸款，以及通過對俄羅斯的新一輪制裁。此舉為基輔當局注入一劑強心針。

法新社報導，在受損的「友誼」（Druzhba）輸油管完成修復、烏克蘭恢復石油輸送後，匈牙利與斯洛伐克不再反對，使得這些措施得以通過。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在網路發文表示：「僵局結束。俄羅斯的戰爭經濟正承受更多壓力，烏克蘭則獲得重大助力。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）本月國會大選中慘敗後即將卸任。奧班之前一直阻撓歐盟援烏貸款，藉此要求基輔當局修復輸送俄羅斯石油到匈牙利的輸油管線。

隨著援烏貸款獲准，布魯塞爾應該可以在未來幾個月開始撥款。在俄羅斯入侵第4年之際，烏克蘭急須這筆資金對填補預算缺口。

與此同時，歐盟27個成員國也通過對莫斯科的新制裁案。匈牙利和斯洛伐克之前同樣以輸油管爭端擋下對俄羅斯的制裁案。

這是自俄烏戰爭爆發以來，歐盟對克里姆林宮祭出的第20輪經濟制裁，鎖定俄羅斯的能源、銀行與貿易領域。

這波制裁預計將進一步打擊莫斯科用來規避石油出口限制的「影子艦隊」（shadow fleet），並對俄羅斯加密貨幣交易商祭出限制。