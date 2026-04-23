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坦尚尼亞2025年大選暴力頻傳 政府調查稱518死

中央社／ 三蘭港23日綜合外電報導

非洲國家坦尚尼亞政府成立的調查委員會今天宣稱，去年國內選舉暴力相關事件造成至少518人喪命，可是這項數據遠低於反對派評估。

法新社報導，坦尚尼亞去年10月29日舉辦大選，但主要反對派人士被禁止參選，哈山（Samia SuluhuHassan）以將近98%的極高得票率當選總統。

非洲聯盟（African Union）曾表示，這場大選不符合「民主選舉標準」。

這場選舉更引發全國各地持續多日的示威抗議，並遭到安全部隊殘酷鎮壓。

反對派和宗教團體指控有數千人喪生，西方外交官員則估計1000至2000人殞命。

直到今天，坦尚尼亞政府才公布死亡人數。

哈山設立的調查委員會負責人歐斯曼（MohamedChande Othman）說道，大選導致的死亡總數為518人，其中490人為男性，但這不是最終確定數字。

坦尚尼亞 非洲

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