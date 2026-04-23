李在明會越南總理黎明興 強調兩國深化戰略合作

正於河內進行國是訪問的韓國總統李在明今天會見越南總理黎明興，他指出，韓越兩國將於核電廠、交通基礎建設、能源領域深化戰略合作，並呼籲越方為雙邊合作給予特別支援。

韓聯社報導，李在明表示，能源穩定與物流順暢支撐工業發展，高效的金融基礎設施體系加快資金流，相信在國際局勢劇變的艱難外部環境下，黎明興能為經濟繁榮發揮作用。

他還提到，「越南是地區經濟發展的引擎，越南的成功也是我們的成功」。

黎明興則表示，相信李在明此次訪問越南，將為兩國關係發展挹注新動力。

他也說道，越南正致力落實戰略課題，爭取2030年、2045年分別躋身高所得開發中國家、高所得已開發國家行列，希望韓國於此過程中予以支援和協助。