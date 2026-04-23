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至少17傷...丹麥2列車迎面相撞「車頭明顯受損」 4人情況危急
丹麥緊急救援單位表示，2列當地列車今天清晨6時左右迎面相撞，至少造成17人受傷，其中4人情況危急。
丹麥廣播公司（DR）的畫面顯示，2列黃灰色列車的車頭明顯受損，彼此對向停在林地中。
警方表示，這起事故發生在哥本哈根以北、連接希勒羅德（Hillerod）與卡格魯普（Kagerup）的鐵道路線上。
救援單位發言人告訴路透社：「2列當地列車迎面相撞，乘客中有人受傷。所有人都已離開車廂，沒有人受困…大量救援資源已送往現場。」
消防單位在社群平台X表示，傷者已分別由救護車及直升機送往醫院。
法新社報導，丹麥一向以安全紀錄良好自豪，但2019年曾發生列車事故，造成8人死亡、16人受傷。去年8月，一列特快車在平交道撞上農用卡車，造成1人死亡、27人受傷。
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