韓美對作戰指揮權移交時程有分歧 將於10月決定

針對韓、美戰時作戰指揮權移交時程，駐韓美軍司令昨天提出2029年，不過韓國目標是2028年，雙方出現分歧。韓國國防部今天表示，將於10月由兩國國防首長決定，正致力儘快完成。

根據韓聯社報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）昨天在美國國會聽證會上，提到已向戰爭部提交計畫，目標是在2029會計年度第2季（韓國基準2029年第1季）前達成相關條件。

韓國國防部發言人鄭繽娜（音譯）今天在例行簡報中表示，戰時作戰指揮權移交時程，將以韓美軍事當局的建議為基礎，在10月舉行的韓美安保會議（SCM）中由兩國國防首長決定，並呈報兩國總統。對於韓方原先推動2028年作為移交時點、是否與美方存在分歧，鄭繽娜指出，「目前談論具體時間為時過早。」

鄭繽娜表示，韓美依據2015年達成「以條件為基礎的戰時作戰指揮權移交計畫」，在滿足雙方的同意條件時進行移交，並以系統化、穩定且一致的方式推進。她指出，「國防部將今年視為『戰時作戰指揮權移交元年』，正致力於儘快完成移交。」

戰時作戰指揮權移交的評估與驗證分為3個階段，分別為初始作戰能力（IOC）、完全運用能力（FOC）及完全任務遂行能力（FMC）。目前已完成FOC階段評估，正進行驗證程序。

韓聯社也報導，之前外界普遍認為，在韓國總統李在明、美國總統川普任期結束前的2028年，將成為戰時作戰指揮權移交的目標年份。若時間點落在2029年川普任期結束後，可能受政治環境變化影響。

報導指出，美軍對於戰時作戰指揮權移交持審慎態度，此次提出較韓方規劃更晚、且具政治不確定性的2029年，也被視為反映美軍此一立場。且若完成對韓移交，將成為美軍在海外首次接受他國軍隊指揮的案例，這也是美軍對移交持審慎態度的原因之一。