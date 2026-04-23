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賴總統出訪受阻 日官房長官籲確保航空透明

中央社／ 東京23日專電
日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，「確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益至關重要」。法新社
日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，「確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益至關重要」。法新社

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，「確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益至關重要」，指出相關國家應以透明方式運作。他並稱，已知悉台灣方面說明，日本將持續關注相關情勢。

賴總統原定22日直飛出訪非洲友邦史瓦帝尼，因同處非洲的印度洋島國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國國會歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段，意圖孤立民主夥伴。

日本政界多名國會議員接連替台灣發聲。眾議員平沼正二郎在X轉發相關貼文表示，部分國家在中國壓力下撤銷了飛行許可，強調「不應該以這種威壓手段，迫使第三國改變主權性判斷」。

參議員梅村瑞穗則表示，賴總統主張台灣與中國互不隸屬，本質上是維持現狀；中國應當要認識到，正是這類手段正在損害他們的國際評價。梅村瑞穗並指出，中國透過所謂「債務陷阱」侵蝕各國主權的情況，已經逐漸被攤在陽光下。

把X帳號備註為「受到中國制裁的國會議員第一號」的參議員石平更是痛斥，「這是中共獨裁政權，對於民主主義國家台灣的不合理干預與打壓」。

他強調，「對於擁有共同價值觀的我們而言，絕不能容許這種行為。在此強烈譴責習近平領導下中國的橫暴行徑，同時也要向重要的友好國家台灣表達聲援。我們與台灣同在！」

此外，「台灣女婿」參議員瀧波宏文也轉發多則相關貼文指出，日本這樣的自由民主國家難以想像中國的權威主義壓力，並引用賴總統臉書內容稱，「這再次顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害」。

北京 歐盟 國會

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