英相施凱爾內閣現裂痕 執政黨首見議員公開籲下台

英國前駐美大使曼德森人事案風暴持續擴大，除了有大臣級官員對媒體坦言，早就擔憂首相施凱爾的曼德森人事案會「爆掉」，今天更首次有執政黨工黨籍國會議員公開表示，施凱爾有必要退下。

國會議員布萊許（Jonathan Brash）接受電視新聞台GB News採訪時說，他徹底受夠這一切政治心理劇；民眾關心的是物價、健保、治安等問題，執政黨卻被人事醜聞淹沒。

他說，全國上下有許多很棒的工黨地方議員和黨工，他們辛勤服務選區、為即將於5月登場的地方選舉努力，中央執政團隊卻持續搬石頭砸自己的腳，混亂局面為選情蒙上陰影。

屬工黨「右傾」派系的布萊許認為，事態發展至此，施凱爾（Keir Starmer）下台已非「是否」、而是「何時」發生的問題，沒有人能合理預期施凱爾將領導工黨迎戰下一次國會大選。

儘管此前已陸續有不具名的國會議員或政府官員向媒體透露不滿施凱爾，甚至預測他遲早得下台，今天是首次有工黨籍國會議員公開表態。

英國媒體16日揭露，因為捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞而於去年9月遭解職、在職僅7個月的曼德森，赴任前未通過國安審查，引發軒然大波。

施凱爾20日赴國會說明，堪稱驚險過關。然而，外交部前常任次官（外交部最高階常任文官）羅賓斯（Olly Robbins）21日在國會發表的證詞不僅為英國政壇投下更多震撼彈，也給施凱爾埋下數顆地雷。

其中，最出乎各界意料的是，除了曼德森，施凱爾還曾透過首相辦公室，要求外交部為另一位爭議人物「物色大使職缺」。

這位爭議人物是首相府時任公關主任多依爾（Matthew Doyle），他曾在某地方議員候選人已遭定罪涉入兒少相關性犯罪後，仍為其站台助選。

羅賓斯告訴國會下議院外交事務委員會，他很難向部內同仁交代，為何在外交部縮編之際，能力、資歷皆為上選的外交官不得不離職，而專業不足的人卻能出任大使等級的重要職位。

羅賓斯坦言，他對此感到「不舒服」，而同樣令他「不舒服」的是，首相辦公室嚴格要求他勿與時任外交大臣、現任司法大臣拉米（David Lammy）討論為多依爾物色大使職缺一事。

羅賓斯說，後來首相辦公室基於不明原因，未再向他關切職缺安排進度，但據他所知，後來首相辦公室曾向曼德森探詢，駐美大使館有無適合安插多依爾的職位。

現任外交大臣古柏（Yvette Cooper）21日在下議院應詢表示，她對羅賓斯曾被告誡勿讓外交大臣知情此一人事運作「深感憂慮」。

古柏證實，一如曼德森人事案，任命多依爾為大使將是不恰當的決定。勞動大臣麥費登（PatMcFadden）今天受訪時直言，讓專業資格不符的多依爾擔任大使，將是個「錯誤」。

施凱爾今天在國會「首相答問」期間被問及此事，未否認曾為多依爾物色大使職缺。

施凱爾進一步表示，多依爾有多年公務經驗，而與即將離開單位的人討論接下來他們「想申請什麼其他職位」，是常見現象。

多依爾稱，他對相關情況一無所悉。經施凱爾提名，多依爾今年1月獲封爵，在爭議聲中成為上議院議員。2月，多依爾不敵過往曾力挺性罪犯所引發的輿論壓力，遭工黨停權。

另一方面，曼德森國安審查醜聞爆發後，當時仍在「釐清所有事實」的施凱爾選擇立即開除羅賓斯，並主張羅賓斯及所領導的外交部公務體系應為醜聞負責，連日來引發多名前高階公務員透過媒體表達不滿。

根據羅賓斯21日向下議院外交事務委員會提出的書面和口頭說明，他去年1月20日正式接手常任次官職務，當時施凱爾已宣布任命曼德森為駐美大使，美國政府已正式同意，首相府則向英國外交部「不斷施壓」，要求以最快速度送曼德森赴美就任。

曼德森最終在2月上旬抵任。2024年11月，時任內閣秘書長凱斯（Simon Case）曾建議施凱爾，「政治任命」性質的駐美大使人選應先完備「高階安全審查」、後確定人事案，但未獲施凱爾採納。

首相府12月公告曼德森人事案，並稱曼德森將在「明（2025）年初」就任，未提及前提是曼德森通過審查、取得安全資格。

羅賓斯表示，內閣辦公廳曾主張，或許曼德森根本不需接受安全審查。在外交部頂住壓力、堅持立場之下，曼德森接受了審查，但在審查結束前，已循「個案處理」模式，接觸到機敏資料。

內閣辦公廳曾在施凱爾確定人事案前，在適任評估盡職調查報告示警，曼德森在中國與俄羅斯的政商關係、以及與艾普斯坦的交情，恐對英國政府造成「聲譽風險」，但施凱爾依然選擇任命曼德森成為英國近50年來，首位政治任命駐美大使。

值得一提的是，羅賓斯向外交委員會證實，安全審查單位對曼德森有疑慮，不是因為他與艾普斯坦的交情。

不過，羅賓斯不願證實，審查單位的疑慮是否涉及中國或俄羅斯。

英國外交部有數以千計官員通過「高階安全審查」，且需定期重新接受檢核、更新安全資格，駐美大使的安全資格等級則更高，特別是考量英美在情報和安全事務長久以來的密切合作。

施凱爾20日表示，他已要求調查曼德森駐美期間，是否曾引發安全疑慮。能源大臣米勒班（EdMiliband）21日接受媒體採訪時則說，他早就知道曼德森人事案遲早會「爆掉」，且拉米也認同他的擔憂。

下議院外交事務委員會接下來幾天排定邀請更多外交部、內閣辦公廳和首相府前、現任官員出席聽證會，接受委員會提問，其中包括當時力促曼德森成為駐美大使、被視為曼德森人馬的前首相府幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）。

隨著預計有更多「內幕」將在國會檢視下浮現，施凱爾面臨的政治壓力和信任危機可能加劇。

面對議員詢問，麥斯威尼是否果真如媒體報導所稱，曾在施壓外交部加速完備曼德森人事程序時，口出穢言，羅賓斯21日迴避證實。報導指涉的相關外交部官員，也在外交事務委員會邀請出席作證之列。