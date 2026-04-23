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南韓空軍飛官駕F-15K拍紀念照釀空中相撞！8.8億韓元最終只判賠1成

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓國防部公布的影片截圖顯示，韓美兩軍2023年3月24日在南韓西部外海上空舉行聯合空中演習期間，南韓空軍F-15K戰機發射AGM-84 SLAM-ER飛彈。美聯社
南韓國防部公布的影片截圖顯示，韓美兩軍2023年3月24日在南韓西部外海上空舉行聯合空中演習期間，南韓空軍F-15K戰機發射AGM-84 SLAM-ER飛彈。美聯社

南韓空軍一名飛行員駕駛F-15K戰機執行任務時，稱要「拍照留念」，並在駕機擺姿勢過程中與另一架戰機在空中發生碰撞。南韓空軍未對外公布此事，並對涉事飛行員進行懲處，同時要求賠償約8億8000萬韓元（台幣約2067萬元）的修理費。監查院則認為，當時飛行員之間存在飛行中拍照留念的慣例，最終將賠償金額減至十分之一。

這起事件發生在2021年12月24日。時任南韓空軍飛官的A少校，在大邱第11戰鬥飛行團駕駛F-15K執行任務，並與另一架雙座F-15K組成編隊。A少校在飛行前簡報中表示，這是調動前的最後一次飛行，完成任務返回時會拍照留念；返航途中，他隨即拿出個人手機拍照。編隊長見狀對A少校說「我幫你拍」，並指示後座乘員為他的機體拍照。

然而，A少校未與編隊長溝通，突然將機體拉升並翻轉，意圖讓後座乘員能從上方拍攝。此舉使兩機距離迅速拉近，A少校幾乎將飛機拉至接近垂直，同時向編隊長機左側移動閃避；編隊長也緊急降低飛行高度。儘管雙方採取避險動作，最終仍未能避免碰撞。

A少校機體左側尾翼與長機左側機翼相撞，兩機均受損。兩架戰機最終均安全降落，但A少校機體需更換6個零件，長機則需更換45個零件，僅零件費就達8億7871萬韓元。

A少校受到停職處分，隨後退役並成為民航機飛行員。空軍認定他因重大過失造成國家財產損失，要求賠償8億7871萬韓元。A少校則向監查院申請重新審查，承認因操縱不熟導致事故，但主張自己不屬於須負賠償責任的人員，並稱當時將戰機翻轉至長機上方的動作曾獲默許。

監查院指出，飛行員在駕駛戰機期間仍屬應負相關責任的人員，且A少校未事先取得編隊長同意即進行機動，其他飛行員也證稱該動作十分突然，因此不採納「獲得默許」的主張。

儘管如此，監查院仍將A少校應賠償的金額減為十分之一，即8787萬韓元。監查院表示，相關人員曾陳述，飛行中拍照並非個案，且A少校在事前簡報中已說明將於飛行中拍照，看來存在默許。此外，空軍未管制飛行員在飛行中出於私人目的拍照留念的慣例，也應負一定責任。

監查院並指出，A少校在緊急情況下仍穩定操控飛機並安全返回基地，未造成進一步損害；且自2010年任官以來長期擔任戰機飛行員，在戰機安全管理及試飛等方面，對提升維護效率有所貢獻，相關因素亦一併納入考量。

南韓空軍對此事件逾4年未對外公開，直到A少校向監查院申請就賠償命令作出裁定，此事才於22日透過監查院報告曝光。不過，監查院以「涉及國家安全事項」為由，未公開涉事機型及事發部隊。

戰機 空軍 南韓

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