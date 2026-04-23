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歐盟解鎖援烏900億歐元貸款 澤倫斯基：正確的信號

世界日報／ 編譯中心／綜合22日電

歐洲聯盟輪值主席國賽普勒斯表示，在匈牙利放棄行使否決權後，歐盟大使22日批准撥付對烏克蘭承諾的900億歐元（約1060億美元）貸款，並同意對俄羅斯新一輪制裁方案。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，歐盟解鎖對基輔的900億歐元貸款是「當前形勢下正確的信號」。澤連斯基在X上發文指出，促使俄羅斯結束對烏戰爭的動力，「只有在對烏克蘭的支持以及對俄羅斯的壓力都足夠強大時，才有可能產生」。

路透報導，賽普勒斯的發言人同時表示，預計歐盟27個成員國最快將於23日下午簽署協議。

歐盟去年同意提供這項貸款，以滿足烏克蘭2026年至2027年的財政需求。然而，親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）指控烏克蘭推遲俄羅斯原油管道輸送，因此拒絕簽署這項協議。烏方稱該管道因俄羅斯攻擊而受損。

這場爭議同時延宕針對俄羅斯的新制裁。歐盟原本計畫於俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭4周年時通過新制裁方案。

匈牙利石油及天然氣公司MOL表示，已經接獲通知，烏克蘭負責「友誼」（Druzhba）輸油管的操作人員準備好要恢復對匈牙利和斯洛伐克的原油輸送，上述障礙終獲移除。

在奧班於12日匈牙利國會大選失利後，烏克蘭獲得貸款的機會已然提升。儘管定於下個月才會正式上任，勝選政黨領袖馬格雅（Peter Magyar）已經宣布，匈牙利不會再阻擋歐盟對基輔提供資金。

歐盟 澤倫斯基 烏克蘭

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