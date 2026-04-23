美55名議員聯名致函 控南韓當局親中打壓美企

美國55名聯邦眾議員昨天共同致函南韓駐美大使康京和，要求南韓停止對美國企業採取歧視性商業行為，並控南韓領導層親中，有意打壓美國企業並偏袒中資企業。

美國福斯新聞（Fox News）報導，這封聯名信由加州共和黨籍眾議員伊薩（Darrell Issa）與華盛頓州共和黨籍眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）共同領銜。

信中寫道：「許多美國科技公司面臨一連串監管行動，這些行動擺明針對美國企業，同時護航南韓本土的競爭對手…據智庫Competere最新研究，南韓政府這類監管行動，未來10年內將對美韓經濟造成總計達1兆美元（約新台幣32.5兆元）損失，其中美國經濟損失近5250億美元（約新台幣17兆625億元），每個美國家庭平均損失近4000美元（約新台幣13萬元）。」

信中也指出：「我們堅定致力於確保貴國政府停止打壓酷澎（Coupang）及其他在韓美企，這對美國的經濟與安全利益影響極大。」

信中也提到，南韓與中國大型企業牽連日益加深，同樣令人擔心，若南韓真將美國企業逐出線上零售市場，中國平台將迅速填補空缺，引發安全疑慮，並稱這些平台「與南韓企業有著利潤豐厚的夥伴關係，因而獲得了優惠待遇」。

伊薩接受福斯數位新聞採訪時表示：「南韓仍是重要的戰略夥伴，但他們上次選出了一個與中國關係密切的左翼政府，甚至已開始打壓美國企業，除了像Meta這樣的大型企業，還有大家可能不熟悉但被稱為『韓國亞馬遜』的酷澎。」

伊薩指出，酷澎是由韓裔美國人創立，卻遭到系統性打壓，很可能就因為它是一家美國公司，同時還是南韓的獨角獸企業，「我們看到南韓採行歐洲的數位監管規則，這套規則的設計的初衷，就是要把市場本土化，而非接納憑實力在全球出頭的優秀企業」。

鮑加納向福斯數位新聞發表聲明指出，他們要確保這不是一種新常態，也就是透過選擇性執法行動，來針對美國科技公司。

美韓2018年簽訂美韓自由貿易協定（KORUSFTA），以促進兩國貿易往來。

伊薩說：「南韓仰賴美國市場銷售現代（Hyundai）、起亞（Kia）汽車，當然還有三星（Samsung）等產品，我們的自由貿易協定讓這些產品以最低關稅甚至零關稅進入美國。若他們想保留這項福利，我們就得善用這個籌碼。」