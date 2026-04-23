英前副大臣：台海已進入戰略預警期 英國應做好準備

前英國外交副大臣屈維里安表示，英國政府內部負責向內閣官員提出分析並建議優先應對哪些安全威脅的人士，有必要更明確傳達台海變局發生的風險。

屈維里安（Anne Marie Trevelyan）透露，任官期間，她從未讀過任何一份情報文件建議英國調整戰略姿態。此外，相關文件對印太區域的威脅圖像評估恐怕也不夠「誠實」。

她示警，雖然許多被政府辨識出的安全威脅可能終究不會發生，但這也是為什麼所謂的「黑天鵝事件」（即普遍被視為發生率極低的事件）往往導致災難性的衝擊。足以造成龐大效應的重大危機，發生率一向不高，但正是因為各界普遍不預期它們會發生，因此缺乏準備，後果往往也更嚴重。

針對中國構成的威脅，屈維里安認為，早在2010年代中國國家主席習近平掌權後，「戰略預警時鐘即已開始滴答作響」、倒數計時，但「我們充耳不聞」。

屈維里安形容，聽到警鈴作響，就該知道要做好準備應對風暴，如今警鈴更是已「響得很大聲」。英國應預先思考不同的台海衝突情境可能對英國造成的風險，並分門別類，預擬在不同的情境演變與局勢升降變化之下，英國宜相應採取哪些作為。

屈維里安是在為研究報告「戰略預警期：英國的台灣挑戰」所撰寫文章中作以上表示。在英國保守黨上一次執政期間（2010至2024年），屈維里安歷任國防副大臣、國際貿易大臣，並於2022至2024年擔任主責印太區域事務的外交副大臣。

「戰略預警期：英國的台灣挑戰」由隸屬英國倫敦國王學院（King's College London, KCL）的研究組織「國務與國家安全中心」（CSNS）發布，匯集數篇由英國國內外專家撰寫的文章，主編之一為KCL東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）。

報告摘要提到，研究結果顯示，「我們正處於台灣戰略預警期」；台灣海峽周邊局勢嚴重升高的風險，「在未來10年內極有可能發生」。

報告指出，北京對台灣採取直接的軍事行動將讓全球安全與貿易陷入極度不穩定。然而，一旦中國領導人認定有必要對台動武，則共軍已為此任務做了相當整備。

同時，中國外交體系已為一場全球性的資訊戰預作鋪陳，以防止外部力量介入台海衝突。共軍的目標將是在「每一個作戰領域」迅速壓制台灣的防衛力量、迫使美國及其區域盟友陷入高風險情境，以期在台灣獲取有意義的外部支援之前，在最短時間內控制台灣本島。

報告提到，共軍尋求「速勝」，但若台灣撐過共軍前幾波攻勢，則衝突可能演變為「消耗戰」，波及的地理範圍也將擴大。一旦衝突延長，英國的主要貢獻研判將是確保北大西洋水域安全，並在美國專注於印太區域戰事之際，在北大西洋公約組織（NATO）發揮更大領導力。

值得一提的是，北約秘書長呂特（Mark Rutte）去年7月曾告訴媒體，台海局勢穩定與歐洲安全「直接有關」。一旦北京對台行動升級，可預期俄羅斯將對北京提供支持，以分散歐洲注意力。

CSNS報告指出，英國實際上有一系列手段可運用，以嚇阻、反制中國，甚至影響北京的決策考量。

報告舉例，與北京當局有關的中國「菁英階層」在英國廣泛置產，且倫敦在海外人民幣交易和國際航運保險業扮演要角，這都是英方可運用的資源。

在軍事領域，報告認為，一旦台海衝突爆發，英國有可能會是歐洲的軍事行動對策指標。

另一方面，英國宜現在就開始與其他歐洲夥伴合作研擬應對措施，包含對中制裁手段，並預先辨識潛在打擊標的，以利迅速反應、行動協調一致。

此外，英國應與密切友好夥伴合作，向北京釋出訊號，傳達各國遵循「一中政策」的前提是中國本身未強行推動對台海現狀的單方面改變。

報告指出，英國與盟友夥伴有必要預擬一系列擺脫既有「一中政策」框架和與台交往限制的行動選項，以回應中國武力攻擊台灣。

不過，儘管不排除台海在未來10年內爆發軍事衝突的可能性，報告提到，考量戰爭走向恐難以預測以及動用武力有損中國的國際聲譽，推測北京仍將優先尋求以非軍事手段控制台灣，包括更頻繁運用所謂的「執法」行動展現對台灣的「管轄權」。

此外，北京研判將繼續升級對台灣的灰色地帶衝突行動、繼續對台軍事施壓，形成反覆循環的緊張態勢，以同時測試台灣與各國的行動意志。

這類脅迫手段反映中國偏好的對台戰略，即維持壓力，但不啟動全面衝突，目的為說服台灣民眾認定自身處境已是「無力可回天」，而美國根本不可靠。

報告指出，對北京而言，關鍵變數仍是美國。若華府被說服，因此認定台灣是破壞局勢穩定的行為者，或者華府的「美國優先」政策對台灣經濟造成損傷，北京將可藉機在台美之間製造分裂。

考量台海局勢變化，報告示警，英國本身的戰略預警期「已經開始」，英國「現在」就該強化自身能力，為一系列的台海可能變局做好在國內外的行動準備。