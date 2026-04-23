路透：美軍在亞洲海域攔截3艘伊朗油輪 引導改變航向

路透社獨家報導，航運與安全消息人士今天表示，美軍已在亞洲海域攔截至少3艘懸掛伊朗旗幟的油輪，並引導它們離開靠近印度、馬來西亞與斯里蘭卡的原本位置。

兩名美國與印度航運消息人士，以及兩名西方海事安全消息來源今天告訴路透社，美國過去幾天至少已再使3艘懸掛伊朗旗幟的油輪改變航向。

根據這些消息人士及船舶數據追蹤網站MarineTraffic，其中1艘是懸掛伊朗國旗的「深海號」（Deep Sea）超級油輪，當時已裝載部分原油，最後一次公開追蹤訊號是一週前出現在馬來西亞外海。

另1艘是懸掛伊朗國旗、規模較小的「塞文號」（Sevin），最大載運量為100萬桶，當時載運量約65%，也遭到美軍攔截。船舶追蹤資料顯示，該船最後一次出現是一個月前，地點是馬來西亞外海。

根據上述消息人士及MarineTraffic追蹤數據，另1艘懸掛伊朗國旗的「多雷納號」（Dorena）超級油輪也被攔截，當時滿載200萬桶原油，最後一次出現是3天前，地點是印度南部外海。

美軍中央司令部（CENTCOM）今天在社群媒體X發文指出，「多雷納號」試圖違反美軍封鎖令後，目前正由1艘美國海軍驅逐艦護航，航行於印度洋。

美國軍方未立即回應有關這些攔截行動的置評要求。