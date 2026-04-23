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英國網安首長示警 中俄伊已成最嚴重網攻威脅來源

中央社／ 格拉斯哥22日綜合外電報導

英國國家網路安全中心（NCSC）首長霍恩今天發表演說時指出，英國當前遭遇的最嚴重網路攻擊是由俄羅斯、伊朗與中國等敵意國家發動。

美聯社報導，霍恩（Richard Horne）警告，英國正經歷「現代歷史上最劇烈的地緣政治變動」，英國企業必須做好防禦網路攻擊的準備，因為一旦英國捲入國際衝突，可能會遭遇「大規模」攻擊。

近幾個月來，瑞典、波蘭、丹麥與挪威等國警告，與俄羅斯有關的駭客鎖定其關鍵基礎設施，包括發電廠與水壩。

霍恩指出，英國國家網路安全中心目前每週約處理4起「國家級重大」網路事件，雖然勒索軟體等犯罪活動仍是最常見問題，但最嚴重威脅是來自他國直接或間接發動的網路攻擊。

他還提及，中國情報與軍事機構在網路行動上展現出「令人咋舌的高度精密程度」。

網路 瑞典 挪威

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