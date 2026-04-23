高市早苗內閣成員 首見參拜靖國神社

日本靖國神社春季例大祭期間，各界參拜動向備受關注。閣員、執政黨高層及跨黨派國會議員今天接連前往參拜，其中成長戰略擔當大臣城內實成為日本首相高市早苗內閣成立以來，首位確認參拜的閣員。另有一二六名跨黨派議員出席參拜，人數是去年秋季例大祭近二倍。

ＮＨＫ報導，靖國神社自廿一日起舉行春季例大祭。自民黨總務會長有村治子於上午約七時廿分前往參拜。她受訪表示，「對為國犧牲的英靈表達感謝至關重要，尤其當前國際局勢仍有衝突，祈願和平具有重要意義。」

有村表示，她同時代替高市以自民黨總裁身分奉納玉串料，並表示高市本人「一定也有在適當時機親自參拜的想法」。相關人士透露，高市此次以自民黨總裁名義，自費奉納玉串料。

成長戰略擔當大臣城內實於上午八時五十分左右抵達靖國神社並完成參拜。他表示，對為國奉獻生命的英靈懷抱崇敬與感謝之情，並強調將銘記歷史教訓，不讓戰爭悲劇重演。

城內說，他以私人名義奉納「真榊」及玉串。這是去年十月高市內閣成立後，首次確認有閣員參拜靖國神社。

此外，跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」上午約八時集體前往參拜，共有一二六名成員出席，規模較去年秋季例大祭的六十四人幾乎增加一倍，成員包括自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等多黨議員。高市內閣前往參拜者，包括內閣府副大臣津島淳、總務副大臣堀內詔子及財務副大臣中谷真一。

自民黨政調會長小林鷹之廿二日中午前往參拜。他表示，以遺族身分對包含戰死祖父在內的先人表達感謝。小林過去多次於例大祭及終戰日前往參拜。

中國外交部發言人郭嘉昆廿二日表示，中方嚴厲譴責日方「惡行」，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。

郭嘉昆說，日方涉靖國神社消極動向，反映出日本罔顧國際社會關切，始終拒絕承認二戰侵略歷史，企圖為侵略戰爭和甲級戰犯翻案，挑戰戰後國際秩序。