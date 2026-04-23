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德國提議後備軍人年齡上限提高到70歲 引社會辯論

中央社／ 柏林22日專電

德國後備軍人協會新任主席提出，應將後備軍人年齡上限提高至70歲，因應兵源不足問題，引發社會辯論。反對者認為，高齡者參軍將增加訓練與醫療負擔；支持者則表示，年齡不應成為參軍障礙，高齡者可從事工程、醫療等後勤專業工作。

德國在俄烏戰爭後調整國防政策，規劃至2035年將現役兵力擴編至至少26萬人，並建立約20萬人的後備軍人部隊，以提升整體動員能力。

德國自2011年起實施自願役，然而根據官方調查，當前德國年輕人當兵意願不高。隨擴軍討論升溫，越來越多人主動申請，在國家進入緊急狀態恢復義務役時拒服兵役。

為擴大軍事動員能力，甫上任的德國後備軍人協會主席恩斯特（Bastian Ernst）本週表示，德國應將後備軍人年齡上限由現行65歲提高至70歲。

「如果我們抱怨年輕新兵短缺，那麼我們也應該關注年齡金字塔的另一端，老年人。」恩斯特認為，隨退休年齡延後與健康狀況改善，許多後備軍人在65歲以上仍具備良好體能與專業能力，國家不應浪費這些擁有豐富人生閱歷與職業經驗的人力資源。

此外，恩斯特也主張取消雇主對後備軍人參與演訓的否決權。根據現行規定，德國後備軍人若被徵召參與演訓，須經本人及雇主雙方同意。

恩斯特的主張旋即引發社會辯論，根據明鏡週刊（Der Spiegel）舉辦的「預備役人員的年齡上限是否應提高到70歲？」線上調查，支持與反對者各占35%及65%。

支持的網友Claus Daniel指出，僵化的年齡上限已不合時宜，現代戰爭更重視電子作戰、無人機與網路防禦等高科技能力，「經驗與判斷力比體能更重要」，應以健康與專業評估取代年齡限制。

網友Rudi Litz則從個人經驗出發，說自己年近65歲仍可勝任專業工作，在國家防衛時也願意盡一份力。不過他也擔憂，若高齡者集中於後勤與相對安全職位，可能引發世代間對「誰上前線」的矛盾。

反對者則批評制度本身的矛盾之處。網友Mike Maus說，「一個人在超過65歲時可能無法向銀行取得貸款，卻可以被要求為國家防衛坐進坦克。」

網友Frank V3則認為，面對俄羅斯帶來的安全威脅加強國防能力有其必要，但提高後備軍人年齡上限完全是反應過度，諷刺若如此，未來國家是否也要多招募一些軍醫，來處理更換人工關節等問題。

德國 俄烏戰爭

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