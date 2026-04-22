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泰外長：翁山蘇姬受到良好照顧 緬甸新總統稱考慮「一些好消息」

中央社／ 曼谷22日綜合外電報導
現年80歲的翁山蘇姬自從2021年敏昂萊發動政變推翻她的政府以來，就一直遭到監禁。 路透資料照
現年80歲的翁山蘇姬自從2021年敏昂萊發動政變推翻她的政府以來，就一直遭到監禁。 路透資料照

泰國外交部長希哈薩今天表示，緬甸新任總統敏昂萊告訴他，遭到監禁的前文人政府實質領袖翁山蘇姬目前受到良好照顧，並說政府正就「一些好消息」進行考慮。

路透社報導，希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）會見軍政府領導人出身的敏昂萊（Min Aung Hlaing）後，在泰國政府發布的上述談話內容中指出，敏昂萊沒有進一步說明細節。

希哈薩說：「許多東南亞國家協會（ASEAN）國家都擔心翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及其身心健康狀態，他（指敏昂萊）表示正在就一些好消息進行考慮，所以這也許是件好事。」

「他們正試圖表現出朝更好方向前進。這些作為有其必要，因為我們希望他們重返東協。我們想幫助他們，但如果他們不自助，我們也無能為力。」

現年80歲的翁山蘇姬自從2021年敏昂萊發動政變推翻她的政府以來，就一直遭到監禁。

在緬甸仍然備受愛戴的這位諾貝爾和平獎得主原本因多項罪名被判刑共27年。她的盟友表示，包括煽動、貪腐、選舉舞弊及違反國家機密法等指控出於政治動機。

敏昂萊上週頒布特赦令，翁山蘇姬獲減刑1/6，相關措施同時釋放她的盟友、前總統溫敏（WinMyint）。

東協 泰國 翁山蘇姬

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