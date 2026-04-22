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反貪旗號贏得政權 尼泊爾部長財務爭議就任數周辭官

中央社／ 加德滿都22日綜合外電報導

尼泊爾內政部長古隆因外界對他財務狀況的批評與日俱增，今天宣布辭職，成為第2位離任的新政府閣員。距離總理夏哈政府打著反貪腐旗號贏得政權、宣誓就任還不到一個月。

法新社報導，去年9月Z世代抗爭浪潮推翻前政府，古隆（Sudan Gurung）是那場運動要角。他今天表示，辭職是為確保「公平調查」。

現年38歲的古隆在個人社群媒體帳號發文說：「我已經辭去內政部長一職，即日起生效。」

3月27日上任的他寫道：「對我來說，道德比職位更重要，沒有什麼權力比民眾信任更重要…公職生涯應該清廉，領導人應當負責任。」

夏哈（Balendra Shah）的新聞顧問達哈爾（DipaDahal）證實已經接獲古隆的辭呈。達哈爾表示，夏哈將暫代部長，直至新任人選產生。

古隆於宣誓就職隔天即因逮捕前總理奧利（KPSharma Oli）和前內政部長雷克哈克（RameshLekhak），指控他們參與去年9月對抗議群眾的致命鎮壓，成為新聞焦點。

然而，古隆很快就因財務投資、資產，以及與一名正接受洗錢調查的企業家有所牽連而備受質疑。社會大眾要求政府調查古隆並且追究責任的壓力持續升高。

古隆是新政府中第2位下台的部長。勞工部長稍早因違反行為準則遭到免職。

打擊貪腐是夏哈政府公布的百項改革議程之一。尼泊爾目前在國際透明組織（TransparencyInternational）「清廉印象指數」（CorruptionPerceptions Index）納入的180個評比國家和地區中排名第109位。

尼泊爾 內政部

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